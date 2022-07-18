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【小米1810】小米系股權投資基金集資百億人幣　料投資集成電路非上市企業

股市 16:51 2022/07/18

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【小米1810】小米系股權投資基金集資百億人幣　料投資集成電路非上市企業

小米 （01810） 同系股權基金計劃集資百億元，A股上市的半導體公司兆易創新（滬：603986）近日發公告指，計劃斥資金2億元參與認購小米私募股權基金管理有限公司管理的北京小米智造股權投資基金合夥企業（有限合夥）的基金份額。

公告提到，小米智造股權投資基金總規模達到100億元（人民幣，下同），其中，首次募資規模為63.3億元。

目前北京小米企業管理有限公司認繳出資3000萬元，另外小米科技旗下「武漢壹捌壹零企業管理有限公司」出資30億元，意味小米累出資30.3億元，出資佔比約47.86%；北京經濟技術開發區財政審計局旗下「北京亦莊國際投資發展有限公司」出資10億元。

小米智造股權投資基金關注集成電路非上市企業

公告顯示，該基金將主要對集成電路及上下游領域，覆蓋新一代信息技術、智能製造、新材料、人工智能、顯示及顯示器件、汽車電子，同時包含消費類移動終端及智能設備的上下游應用及供應鏈的非上市企業進行相關投資。

天眼查顯示，該基金目前已對外投資愛科微半導體（上海）有限公司、湖南法恩萊特新能源科技有限公司、華源智信半導體（深圳）有限公司三家企業。

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兆易創新（滬：603986） 小米集團－W（01810） 港股 A股 私募股權基金 基金 經濟 人工智能 小米

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