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【美國加息】信銀國際：香港銀行最優惠利率料9月上調機會較大　全年或加75基點

股市 16:44 2022/07/18

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【美國加息】信銀國際：香港銀行最優惠利率料9月上調機會較大　全年或加75基點

信銀國際首席經濟師卓亮表示，美國通脹水平和預期仍遠超聯儲2%目標，故聯儲被迫進取收緊貨幣政策，若按聯儲最新指引，聯邦基金利率今年底會升至3.5厘左右。但隨着衰退風險顯著上升，且今年加息幅度較進取，故認為今次加息周期不一定持續過長，有機會明年年中升至4厘後結束加息周期。

聯儲本月底議息，卓亮認為，加息75基點機會較大，因聯儲局官在通脹增長9.1%數據出爐後至今未明確提過1厘。他又指，去年下半年美國通脹已出現升溫，基數效應下，第三季出現通脹峰值機會較大。

料今年香港經濟增長1%至2%

卓亮表示，香港第二季開始逐步放鬆防疫措施，會促進經濟活動正常化，料經濟下半年恢復正增長，但全年方面，受累於上半年表現，GDP料僅增長1%至2%。利率方面，港元拆息料反覆上升，最優惠利率（P）（目前大P：5.25厘；小P：5厘）雖續滯後聯邦基金利率的調整，但料9月有較大機會首次上調，隨着9至12月有三次美國議息，認為P屆時每次議息後加25基點，全年有機會共加75基點，但這對於樓市帶來直接影響有限，因絕大部分樓市按揭都以港元拆息計價。目前拆息已呈上升壓力，樓市呈下行的壓力已出現機會。

內地方面，卓亮指，由於中美貨策走向分歧，同一年期的美國債息已高於中國債息，間接限制了內地放寬貨策的空間，料未來貨策調整將會較審慎。早前公布第二季經濟增長僅0.4%，他認為內地未必再強調今年要達到5.5%增長目標，以目前經濟表現而言全年達到5.5%增長機會較低，該行則預測全年經濟增長介乎4%至4.5%。內地近期新增貸款融資數據，已顯示流動性充裕，相信7月調整LPR機會不大，存款準備金比率不變機率亦較大。

今年底人民幣見7算機會不大

爛尾樓停貸方面，卓指多家內銀已表明不良金額不算大，若地方層面可以解決到涉及爛尾樓項目，不蔓延到其他地區，應不會構成系統性風險。人民幣匯價方面，最近隨着美國加息，中美息差出現倒掛，息差吸引力不再是對人民幣正面因素，中美貨策分歧是其中一個對人民幣貶值壓力的主因，外圍經濟體有滯脹風險，中國料仍可維持擴張情況，目前貿易順差仍高，隨着內地下半年經濟活動改善、維持高順差，料可某程度抵消息差帶來不利因素，今年底兌美元見7算機會不大，該行預測第三季區間是6.65至6.85水平。

相關文章：

【美國加息】任志剛：港息勢追落後　甚至可能追過龍　「毋須恐慌，因這是系統設計」

 

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