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【ESG】中資專家指派息5厘股債混合ESG基金 穩中求勝

16:35 2022/07/18

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中資行為ESG基金提供零認購費優惠。

今年上半年環球主調是通脹，下半年轉為衰退，中資專家指，波動市下股債混合的ESG（環境、社會及管治）基金，尤其是派息5厘的產品，料較能穩中求勝，銀行亦為合資格客戶提供零認購費優惠。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢表示，一直積極參與綠色金融發展，截至2021年底，該行的ESG相關基金資產值按年錄得近4倍增長。

梁淑怡透露，最近該行推出一系列由低至高風險系數的ESG基金，現時共代銷14隻ESG基金，除了傳統環球債券、股票及股債混合型基金外，亦有主題類：如能源、交通及營養科學等，冀為客戶提供更多元化投資選擇。

中資專家建議揀對冲類ESG基金 抗衡強美元【下一頁

談及優惠，梁淑怡表示，目前該行最低單次基金認購金額為2萬元（或等值），月供金額為2000元（或等值）。現時特選客戶透過網上渠道認購基金可享0%認購費；轉入基金更可享高達1.2萬元現金獎賞。

惟她補充，有機會享零費用的合資格客戶，只適用於在2021年7月1日至2022年6月30日期間，未曾於該行認購任何基金的一般客戶、CITICfirst 及CITICdiamond客戶。

至於最高可享「0%認購費優惠」的累計交易金額：CITICdiamond 及 CITICfirst為50萬元（或等值）；一般客戶為10萬元（或等值）。再者，每累積10萬元基金轉入，獎賞300元，上限1.2萬元。

問及眼下的宏觀市場風險，梁淑怡先從外滙方面剖析，美國通脹壓力持續向上，預期美國聯儲局加息節奏會繼續加快。美債收益率上行壓力增加，相信美元短期內將維持強勢。在這個背景下，對一眾非美貨幣短期內的壓力仍然較大。

此外，基於現時環球經濟未明朗，投資市場仍較波動，表現相對穩定的ESG基金確實受到部分投資者青睞。在涉足ESG基金時，投資者可以根據自己不同的風險偏好去選擇投資策略。例如一個中度風險取態的投資者，投資ESG股債混合型基金，可以分散投資風險之餘，亦提供較吸引的派息，部分基金可以為客戶提供到近5厘的每月派息，能達致穩中求勝。

相關文章：【ESG】ESG冠軍基金 3年年率化回報18%

【ESG】港交所歐冠昇：年初至今有50家GSS債券聯交所上市

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪

通脹 美國 基金 ESG 宏觀分析

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