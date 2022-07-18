美孚新邨再錄大劈價成交　3個月勁減180萬 低市價一成易手

二手樓市氣氛有轉差迹象，不少業主大減價吸客，以致各區藍籌屋苑屢錄低市價成交，其中美孚新邨情況最明顯。

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美聯物業吳志輝表示，美孚新邨四期百老匯街107號中層B室，實用面積850平方呎，望內園景，今年4月放盤，原叫價1,180萬元，但因股市波動及息口向上，業主決定減價180萬元，終以1,000萬元成交，實用呎價約11,765元，低市價約一成。

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談到近期市況，吳志輝稱，美孚新邨本月暫錄約10宗買賣個案，平均成交呎價約12,216元。

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責任編輯：陸盈希