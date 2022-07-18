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【社會關懷】滙豐為精神困擾客戶提供服務　包括設免最多2個月信用卡過期附加費

Hot Talk 16:29 2022/07/18

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【社會關懷】滙豐為精神困擾客戶提供服務　包括設免最多2個月信用卡過期附加費

滙豐 （00005） 與浸信會愛羣社會服務處推出為受精神健康困擾客戶提供特別服務，服務涵範圍包括設立授權書、透過機構轉介可免郵寄結單費用、上限2個月信用卡過期附加費等。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務員多元共融事務主管容敏慧指，財務與精神兩者健康息息相關，本港此前未有就精神健康困擾人士特設銀行服務，有見及此，滙豐推出先導計劃。

滙豐：設授權書、免部分服務附加費、指定分行關愛服務

滙豐指，授權書可授權人士包括親友以至所信任的人士，獲授權人士可檢視客戶財務狀況，包括其帳戶結餘及交易紀錄，惟他人不能進行任何交易。另外，該行亦提供教材讓該群體能學習理財知識及管理財務。分行方面，9間指定滙豐分行設立特別關懷服務及專區，顧客戴上印有向日葵頸繩到指定分行，職員將提供相應服務。

浸信會愛羣：銀行介入助緩精神健康受困之苦

浸信會愛羣社會服務處精神健康綜合服務服務總監盤鳳愛指出，由於滙豐擁有最多本地客戶而且團隊具經驗及影響力，希望透過銀行及早介入，避免患者因健康問題而導致財務狀況惡化。盤鳳愛指，推出服務前曾對群體作調查，於2021年9月至2022年1月期間透過機構及公眾人士，訪問共35位精神復元人士包括焦慮症及思覺失調症復元者、家屬及服務提供者，了解精神障礙人士在理財及銀行服務上需要，例如理財知識有限、難以理解無紙化月結單上的財務狀況，及在銀行排隊感壓力等。

滙豐提供特別關懷服務之9間分店涉中環總行、合和中心、北角雲華大廈、九龍灣德福、黃埔花園、葵芳新都會廣場、大埔廣福道、屯門市廣場及東涌東薈城。

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