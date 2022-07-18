趁業主驚慌減價　投資者低市價5%買得寶花園兩房戶

美國即將加息，影響樓市交投氣氛，而近期二手樓價亦見回落。不過，隨着樓價回落，有人趁機入市，有投資者以低市價約5%的價錢，購入九龍灣得寶花園兩房單位。

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香港置業胡國安說，得寶花園A座中層01室，實用面積398平方呎，兩房間隔，向東南，原叫價 620萬元，放盤約1個月後，獲同區客洽詢，終減價45萬元，以575萬元易手，實用呎價約14,447元，低市價約5%。

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據了解，新買家為投資客，心儀單位景觀及有新裝潢，故睇樓後即拍板承接。資料顯示，原業主於2017年5月以約502.8萬元購入上址，現帳面賺72.2萬元離場，持貨8年，物業升值約14%。

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責任編輯：陸盈希