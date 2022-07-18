  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】 銀保監﹕千方百計「保交樓」 內房股顯著反彈 碧桂園曾急升近一成

股樓投資 16:22 2022/07/18

分享：

分享：

近日內地爆發「爛尾樓」斷供潮，中國銀保監會再度發聲，要求銀行要主動承擔社會責任，更表明「千方百計」推動「保交樓」的金融服務。消息刺激連瀉多日的內房股顯著反彈，上周累挫逾兩成的藍籌股碧桂園（02007）股價高見3.64元，最多升近一成，收報3.51元，升6%；龍湖集團（00960）股價高見29.95元，最多升7%，收報29.15元，升4.1%。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

據內媒報道，銀保監有關部門負責人對江西景德鎮「停貸」事件高度關註，並指當局已要求銀行指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求；以及滿足房地產企業合理融資需求，支持租賃住房建設和併購等措施，千方百計「保交樓」，努力保持房地產市場運行平穩有序。

銀保監強調，處理好當前面臨的問題，也是實現房地產模式新舊轉換的重要契機，要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，並以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 中國銀行保險監督管理委員會 碧桂園 地產 龍湖集團（00960） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天

下一篇文章

【食品安全】消委會測試50款食油 47款樣本檢出1種或以上有害污染物 6成樣本檢出基因致癌物環氧丙醇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款