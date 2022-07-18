【內房危機】 銀保監﹕千方百計「保交樓」 內房股顯著反彈 碧桂園曾急升近一成

近日內地爆發「爛尾樓」斷供潮，中國銀保監會再度發聲，要求銀行要主動承擔社會責任，更表明「千方百計」推動「保交樓」的金融服務。消息刺激連瀉多日的內房股顯著反彈，上周累挫逾兩成的藍籌股碧桂園（02007）股價高見3.64元，最多升近一成，收報3.51元，升6%；龍湖集團（00960）股價高見29.95元，最多升7%，收報29.15元，升4.1%。

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據內媒報道，銀保監有關部門負責人對江西景德鎮「停貸」事件高度關註，並指當局已要求銀行指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求；以及滿足房地產企業合理融資需求，支持租賃住房建設和併購等措施，千方百計「保交樓」，努力保持房地產市場運行平穩有序。

銀保監強調，處理好當前面臨的問題，也是實現房地產模式新舊轉換的重要契機，要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，支持項目併購重組，並以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求，努力保持房地產市場運行平穩有序。

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記者：郭秀慧