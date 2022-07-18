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尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買

股樓投資 18:00 2022/07/18

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加息將至，有業主開始憂慮因而上調議價空間。美聯物業龍國榮表示，元朗尚悅13座低層F室，實用面積355平方呎，兩房間隔，望內園景。據悉，單位原以510萬元放盤，最終以485萬元沽出，實用呎價約13,662元。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

龍國榮稱，業主憂慮美國聯儲局將再加息，故減價賣樓，而買家為外區上車客，鍾情單位企理，屬大型屋苑，會所設施齊全，且設有穿梭巴士往返元朗西鐵站，因而睇樓一次即決定買入。

一個月HIBOR報0.79厘　實際供樓利率2.09厘（不斷更新）【下一頁

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資料顯示，原業主於2017年12月以約426萬元購入上址，現轉手帳面賺約59萬元，持貨約5年，物業升值約14%。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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元朗 尚悅 美國聯儲局 放盤

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趁業主驚慌減價　投資者低市價5%買得寶花園兩房戶

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