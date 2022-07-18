尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買

加息將至，有業主開始憂慮因而上調議價空間。美聯物業龍國榮表示，元朗尚悅13座低層F室，實用面積355平方呎，兩房間隔，望內園景。據悉，單位原以510萬元放盤，最終以485萬元沽出，實用呎價約13,662元。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

龍國榮稱，業主憂慮美國聯儲局將再加息，故減價賣樓，而買家為外區上車客，鍾情單位企理，屬大型屋苑，會所設施齊全，且設有穿梭巴士往返元朗西鐵站，因而睇樓一次即決定買入。

一個月HIBOR報0.79厘 實際供樓利率2.09厘（不斷更新）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料顯示，原業主於2017年12月以約426萬元購入上址，現轉手帳面賺約59萬元，持貨約5年，物業升值約14%。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希