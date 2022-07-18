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【樓市熱話】同事月入2萬 每月儲起95%人工 趕在30歲前買樓

理財智慧 16:56 2022/07/18

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之前有調查顯示，香港是全球最難上車買樓的城市之一，一般打工仔要不吃不喝最少23年才可以買到一個住宅單位，所以很多人都千方百計儲起人工作首期，近日有網民在討論區發帖，表示有同事每月儲起95%人工，用作買樓的首期，不少網友意見認為要做得到真的很難。

同事如何做到每月儲95%人工

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此帖文一出，即引起網上熱烈討論，「95%？你同事無朋友唔會同朋友食飯呀？又唔洗著衫著褲著鞋？又唔洗用電話？智能手機唔會上網？唔洗剪頭髮唔洗剃鬚呀？」、「如果得一份人工，點儲95%？ 除非佢8萬蚊人工或以上，仲要痴屋企食住，唔使畀家用先得」、「如果有份工，呢2至3年去唔到旅行，又少左周圍去，真係儲到錢。」、「唔駛俾家用，已經爭好遠」

其他網友回應：

我都係咁，正職收入全部儲起父母度，放工後同星期日做外賣，搵生活費同零用錢，每年抽居屋等搬出去自己住，但年年都抽唔到

大半的青春為了層樓的首期，值得嗎？

一個月淨係洗1k，人講你就信呀咩？

都係靠父幹，因為食住都係屋企仲要唔洗比

就算佢甘儲法，2萬月薪買樓都未必過倒壓力測試

延伸閱讀：【室內設計】戶主童心未泯 花79萬裝修804呎單位 童趣加上輕奢侈風格

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責任編輯：李兆明

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