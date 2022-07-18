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【抗疫基金】金融科技人才計劃申請再開　只限新設職位

商業 16:07 2022/07/18

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「抗疫基金金融科技人才計劃」再次接受申請，10月18日截止。（資料圖片）

政府早前在「防疫抗疫基金」下推行的「抗疫基金金融科技人才計劃」，數碼港宣佈即日起再度接受合資格金融科技公司申請，須為新增職位及每間企業限一名額。

【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查

由財經事務及庫務局委託，在政府「防疫抗疫基金」下推行的「抗疫基金金融科技人才計劃」在2020年7月首次接受申請，上一輪計劃的申請反應踴躍，已創造超過700個職位，獲聘員工不少為年青人。是次歡迎所有在本港從事金融科技相關業務，在本港設有實體辦公室，並於2022年1月1日前已經開始營運，而未曾在本計劃取得資助的香港註冊公司或組織申請。

數碼港宣布即日起再度接受合資格金融科技公司申請，以支援更多有需要的企業，並為有志投身金融科技行業的本地及其他地區人士提供就業機會。每間公司或組織只限申請一個名額。接受資助的職位須為2022年7月18日或以後新增的職位，僱用期不少於12個月，工作性質與公司主要業務直接相關，涵蓋例如產品開發、業務拓展、資訊科技、法律、合規、風險管理、市場推廣或設計等指定範疇。

數碼港會對相關申請公司及新增職位的資格進行審核，預計在收到申請文件及齊全資料後的六星期內，通知申請公司審核結果。截止申請時間為2022年10月18日上午11時59分，額滿即止。【計劃專屬網站】

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責任編輯:王浩賢

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