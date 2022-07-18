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【汽車產業】原材料短缺　日本車廠急尋出路

科技 16:01 2022/07/18

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據《日經亞洲評論》報道，日本車用鋰電池廠Envision AESC已知會日產汽車（Nissan Motor）等客戶需要接受10%的加價幅度，而加價原因是由於氫氧化鋰價格上升。

受疫情及俄烏戰爭影響，導致稀有材料短缺，其中製造鋰電池關鍵材料氫氧化鋰（Lithium hydroxide）的價格在過去年一年急升10倍，令日本各大車廠也要制定方法應對。

【汽車產業】擴大能源投資 BMW建造「不依賴傳統能源」車廠

據《日經亞洲評論》報道，日本車用鋰電池廠Envision AESC已知會日產汽車（Nissan Motor）等客戶需要接受10%的加價幅度，而加價原因是由於氫氧化鋰價格上升。報道亦引述業界指，鋰的價格過去一年上升近10倍，而其他原材料如鎳、銅等金屬價格也持續上升，導致電池製造商要將成本轉嫁給客戶。

【電動車】解決充電車位不足 美國初創研發充電機械人（有片）

汽車產業及重工業對鋰電池一直有需求，而廠商也要採取不同方法應對。其中三菱汽車（Mitsubishi Motors）嘗試以期貨交易等方式以穩定供給，但效果有限；而公司目前正研發新系統，希望減少鈀的用量。至於製造商川崎重工業（Kawasaki Heavy）考慮從俄羅斯以外的國家，採購用於製造飛機的鈦。

【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠 為Tesla生產高容量電池

責任編輯：廖淑瑩

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