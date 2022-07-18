【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天

香港科技探索（01137）宣布將於本周日（24日）舉辦「HKTV開放日2022」，提供超過 130 個職位空缺及即場面試機會，涵蓋科技、電子 商貿營運、市場推廣及銷售、物流及倉存、O2O店舖營運及管理、顧客服務、財務會計及人才管理等，各部門主管更會分享集團最新的事業發展機會，歡迎所有有志投身電子商貿及科技業的人才參與。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

香港科技探索表示，「非常重視人才待遇，繼全面提升人才福利，最新推出靈活工作模式，讓人才更有彈性地安排工作時間及地點，以達致工作與生活平衡」，將會提供以下的福利安排：

- 辦公室彈性上班時間及每星期兩天在家工作； - 16至24天有薪假期，入職滿一年可享額外1天生日假及兩天關懷家庭假； - 員工專享 HKTVmall 購物優惠； - 部份職位更設有新人獎金及勤工獎，對人才優秀的工作表現予以肯定

有興趣參加「HKTV 開放日 2022」的人士，可透過此連結預先登記，於7月23日前登記可享禮品一份，完成登記後將會收到電郵確認。香港科技探索亦歡迎現場登記到訪。

有關其他活動詳情，可瀏覽以下網頁：

1. 活動詳情：https://cloud.marketing.hktvmall.com/HKTVOpenDay2022

2. 職位空缺：https://www.hktv.com.hk/join-opportunity

3. 活動查詢：請電郵至career@hktv.com.hk與人才招聘部聯絡

HKTV 開放日 2022

日期：2022年7月24日（星期日） 時間：上午10時30分至下午4時 地點：新界將軍澳工業邨駿昌街1號香港電視多媒體及電子商貿中心 精彩活動：超過130個職位空缺即場面試、部門分享環節、參觀自動化物流配送中心及辦公室、攤位遊戲贏取HKTVmall現金券等

【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文