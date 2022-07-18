  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集

15:59 2022/07/18

分享：

分享：

不少港元定存高息優惠將於下周五到期。

    點擊圖片放大
    +25
    +24

7月踏入下半場，港元定存經歷上周五（7月15日）中小行瘋狂搶存，例如富邦連環推破頂息，今天（18日）暫只有1間銀行加港元定期存款息還擊，大眾銀行調升3個月或以上定存年息，現時最高為1年期，息率提高0.1厘至2.5厘。

上周共有9間中小行加港元定存息，僅東亞 （00023） 逆市獨減；但相比7月首周多達15行出招為少，當時包括3間發鈔行，以及恒生 （00011） 為特選客戶提供3個月港元定存定存優惠，可享1.3厘年息；若為即將到期的定存辦理續期，相同存期有1.2厘年息，門檻為1萬元的合資格新資金結餘。

利率期貨萬億元巨單震撼市場　賭7月加息0.75厘【下一頁

專家指業界忍手，因緊盯兩大關鍵，華僑銀行經濟師謝棟鉻指，北溪1號例行維護，切斷了俄羅斯對德國的天然氣供應，市場等待本周四（21日）維護結束後供氣是否會恢復；若俄國繼續斷氣，令歐洲亂局加劇，以及靜候聯儲局於下周四（28日）公布議息結果。

目前半年期港元定存的高息榜大執位，因小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）於上周五加0.3厘至2.2厘年息；追貼工銀亞洲、東亞、交銀香港及大新 （02356） ，5行齊位列第2位。而富邦則以2.7厘破頂息獨霸榜首。

1年期港元定存息方面，富邦上調0.2厘至3厘而升至冠軍；緊接其後是工銀亞洲，7月8日將息率驟加0.4厘至2.85厘，晉級亞軍。

專家提醒老友記預留彈藥，只宜開立1個月或以下較短存，因市料挾持3.5厘包底息的銀債，最快或於8月開賣，而市面暫未有提供超逾3厘息率的長期定存。

政府籌備發行新一批銀色債券【下一頁

檢視下半年的市況，比併發鈔行的港元定存息，中銀香港 （02388） 3個月年息有1厘，跑贏滙豐（HSBC）的0.8厘及渣打香港 （02888） 的0.7厘。半年年息也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期息率卻以渣打的2.4厘，拋離中銀的兩厘及遠勝滙豐的1.8厘。

再計及中小行，經歷7月開局的調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王，1個月年息是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈的指定股票獎勵計劃等附帶條件。3個月、半年及1年年息皆以富邦居首，分別報8.88厘、2.7厘及3厘。388天年息呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期年息是招商永隆的2.8厘處榜首。

順帶提醒，不少港元定存特惠息於7月底到期，若未有順延，現正最後召集，大限只剩兩周，包括由富邦提供冠全城的3個月8.88厘，全新客戶於7月底前成功在富邦Fubon Go程式開立指定戶口，再於8月底前以新資金開立定存，以上限1.5萬元計，賺息333元，每位客戶只獲獎賞一次。同樣，富邦1年享3厘息亦於下周五（29日）到期。

那邊廂，1個月拆息3連升，今報0.78厘。此外，憧憬中港經濟漸復甦，市料跨境貸款需求有改善。大新銀行高級經濟師溫嘉煒指，內地剛公布第二季經濟按年增長0.4%，是2020年首季疫情爆發以來最慢增速，料今年GDP增長4%。而7月MLF（中期借貸便利利率）持平於2.85厘，顯示中央認為目前流動性仍然充裕，料短期內降準減息機會較低，避免放寬幣策導致人民幣貶值壓力增，並會透過各種定向工具，支持受疫情影響較大的行業。

而自5月中本港現走資潮逾1200億元，明天（18日）銀行總結已餘跌穿2100億元。

更多【高息定存】文章

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘

【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 富邦銀行 大眾銀行 銀色債券 債券 加息

上一篇文章

【ESG】中資專家指派息5厘股債混合ESG基金 穩中求勝

下一篇文章

【遙距工作】「最適合遙距工作國家」排行榜出爐　新加坡成唯一排行前10名亞洲國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」
【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【遙距工作】「最適合遙距工作國家」排行榜出爐　新加坡成唯一排行前10名亞洲國家
【遙距工作】「最適合遙距工作國家」排行榜出爐　新加坡成唯一排行前10名亞洲國家
【數碼轉型】港企推數碼方案　解虛擬活動痛點
【數碼轉型】港企推數碼方案　解虛擬活動痛點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款