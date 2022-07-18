【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集

▲ 不少港元定存高息優惠將於下周五到期。

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7月踏入下半場，港元定存經歷上周五（7月15日）中小行瘋狂搶存，例如富邦連環推破頂息，今天（18日）暫只有1間銀行加港元定期存款息還擊，大眾銀行調升3個月或以上定存年息，現時最高為1年期，息率提高0.1厘至2.5厘。

上周共有9間中小行加港元定存息，僅東亞 （00023） 逆市獨減；但相比7月首周多達15行出招為少，當時包括3間發鈔行，以及恒生 （00011） 為特選客戶提供3個月港元定存定存優惠，可享1.3厘年息；若為即將到期的定存辦理續期，相同存期有1.2厘年息，門檻為1萬元的合資格新資金結餘。

利率期貨萬億元巨單震撼市場 賭7月加息0.75厘【下一頁】

專家指業界忍手，因緊盯兩大關鍵，華僑銀行經濟師謝棟鉻指，北溪1號例行維護，切斷了俄羅斯對德國的天然氣供應，市場等待本周四（21日）維護結束後供氣是否會恢復；若俄國繼續斷氣，令歐洲亂局加劇，以及靜候聯儲局於下周四（28日）公布議息結果。

目前半年期港元定存的高息榜大執位，因小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）於上周五加0.3厘至2.2厘年息；追貼工銀亞洲、東亞、交銀香港及大新 （02356） ，5行齊位列第2位。而富邦則以2.7厘破頂息獨霸榜首。

1年期港元定存息方面，富邦上調0.2厘至3厘而升至冠軍；緊接其後是工銀亞洲，7月8日將息率驟加0.4厘至2.85厘，晉級亞軍。

專家提醒老友記預留彈藥，只宜開立1個月或以下較短存，因市料挾持3.5厘包底息的銀債，最快或於8月開賣，而市面暫未有提供超逾3厘息率的長期定存。

檢視下半年的市況，比併發鈔行的港元定存息，中銀香港 （02388） 3個月年息有1厘，跑贏滙豐（HSBC）的0.8厘及渣打香港 （02888） 的0.7厘。半年年息也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期息率卻以渣打的2.4厘，拋離中銀的兩厘及遠勝滙豐的1.8厘。

再計及中小行，經歷7月開局的調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王，1個月年息是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈的指定股票獎勵計劃等附帶條件。3個月、半年及1年年息皆以富邦居首，分別報8.88厘、2.7厘及3厘。388天年息呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期年息是招商永隆的2.8厘處榜首。

順帶提醒，不少港元定存特惠息於7月底到期，若未有順延，現正最後召集，大限只剩兩周，包括由富邦提供冠全城的3個月8.88厘，全新客戶於7月底前成功在富邦Fubon Go程式開立指定戶口，再於8月底前以新資金開立定存，以上限1.5萬元計，賺息333元，每位客戶只獲獎賞一次。同樣，富邦1年享3厘息亦於下周五（29日）到期。

那邊廂，1個月拆息3連升，今報0.78厘。此外，憧憬中港經濟漸復甦，市料跨境貸款需求有改善。大新銀行高級經濟師溫嘉煒指，內地剛公布第二季經濟按年增長0.4%，是2020年首季疫情爆發以來最慢增速，料今年GDP增長4%。而7月MLF（中期借貸便利利率）持平於2.85厘，顯示中央認為目前流動性仍然充裕，料短期內降準減息機會較低，避免放寬幣策導致人民幣貶值壓力增，並會透過各種定向工具，支持受疫情影響較大的行業。

而自5月中本港現走資潮逾1200億元，明天（18日）銀行總結已餘跌穿2100億元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪