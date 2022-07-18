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【俄烏局勢】H&M將退出俄羅斯市場　損失約15億

環球政經 17:19 2022/07/18

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自俄羅斯入侵烏克蘭後。不少國際企業宣布全面撤出俄羅斯，服裝品牌H&M周一（18日）宣布停頓俄羅斯業務。

H&M早於3月已暫停一切在俄業務。該公司行政總裁Helena Helmersson表示，「鑑於目在的情況，經過仔細的考量後，已不可能在俄羅斯繼續經營。」

H&M打算在當地暫時重新開設門市，以販賣剩餘存貨。整個撤出過程預計將耗資約20億瑞典克朗（15億港元），當中約10億瑞典克朗將對現金流產生影響。

俄羅斯是H&M第六大市場，在3月前，正當其他地區因疫情而關閉實體門市時，H&M於當地開設更多實體商店。

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責任編輯：黃苑筠

 

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