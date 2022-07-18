【俄烏局勢】H&M將退出俄羅斯市場　損失約15億

自俄羅斯入侵烏克蘭後。不少國際企業宣布全面撤出俄羅斯，服裝品牌H&M周一（18日）宣布停頓俄羅斯業務。

H&M早於3月已暫停一切在俄業務。該公司行政總裁Helena Helmersson表示，「鑑於目在的情況，經過仔細的考量後，已不可能在俄羅斯繼續經營。」

H&M打算在當地暫時重新開設門市，以販賣剩餘存貨。整個撤出過程預計將耗資約20億瑞典克朗（15億港元），當中約10億瑞典克朗將對現金流產生影響。

俄羅斯是H&M第六大市場，在3月前，正當其他地區因疫情而關閉實體門市時，H&M於當地開設更多實體商店。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠