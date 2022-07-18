【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成

▲ 葵芳新都會廣場宣佈投資400萬港元，升級戶外遊樂體驗計劃。（資料圖片）

新生代的綠色生活及消費於近年成為大趨勢，新鴻基地產旗下的葵芳新都會廣場自2018年起推出「Metro Green」都市農莊項目，現宣佈再投資400萬港元全面升級戶外遊樂體驗計劃。

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新都會將以「綠色耕種」、「綠色消費」、「環保閱讀」3大方向發展，於商場5樓的空中花園提供多元化遊樂綠色體驗，同時展開大型可持續發展計劃「Metro Green綠色年度企劃」，與40個商戶組成綠色消費圈。

新鴻基地產租務部副總經理李德興反映，「新都會首次獲政府機構支持攜手舉辦農墟市集，更進一步連結場內近40間商戶聯手建立綠色消費圈。」

而商場的長期合作夥伴『雲耕一族』亦增設逾萬呎、近千朵向日葵花海予公眾免費入場觀賞，首度推出100小時農耕體驗，預料活動將吸引近800個家庭參加。

李亦預計，隨著「Metro Green」綠色年度企劃展開，加上受惠於政府發放新一期電子消費券，商場7至8月人流及生意額，可按月分別上升2成及3成。

引入「智能漂書機」

另外，新都會廣場亦引入「智能漂書機」，推動360日環保閱讀，建立綠色閱讀體驗。商場在首階段將與「三聯書店」及「一沓紙」合作，進行書籍回收。

近100本回收的繪本、兒童讀物及綠色生活書籍將於7月23日起在智能漂書機上架，讓公眾免費借閱及捐書。商場更計劃在8月舉辦融合環保及減碳元素的「夏日放電節」。

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記者:李智美