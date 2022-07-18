  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成

商業 15:55 2022/07/18

分享：

分享：

葵芳新都會廣場宣佈投資400萬港元，升級戶外遊樂體驗計劃。（資料圖片）

新生代的綠色生活及消費於近年成為大趨勢，新鴻基地產旗下的葵芳新都會廣場自2018年起推出「Metro Green」都市農莊項目，現宣佈再投資400萬港元全面升級戶外遊樂體驗計劃。

【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩

新都會將以「綠色耕種」、「綠色消費」、「環保閱讀」3大方向發展，於商場5樓的空中花園提供多元化遊樂綠色體驗，同時展開大型可持續發展計劃「Metro Green綠色年度企劃」，與40個商戶組成綠色消費圈。

新鴻基地產租務部副總經理李德興反映，「新都會首次獲政府機構支持攜手舉辦農墟市集，更進一步連結場內近40間商戶聯手建立綠色消費圈。」

而商場的長期合作夥伴『雲耕一族』亦增設逾萬呎、近千朵向日葵花海予公眾免費入場觀賞，首度推出100小時農耕體驗，預料活動將吸引近800個家庭參加。

李亦預計，隨著「Metro Green」綠色年度企劃展開，加上受惠於政府發放新一期電子消費券，商場7至8月人流及生意額，可按月分別上升2成及3成。

引入「智能漂書機」

另外，新都會廣場亦引入「智能漂書機」，推動360日環保閱讀，建立綠色閱讀體驗。商場在首階段將與「三聯書店」及「一沓紙」合作，進行書籍回收。

近100本回收的繪本、兒童讀物及綠色生活書籍將於7月23日起在智能漂書機上架，讓公眾免費借閱及捐書。商場更計劃在8月舉辦融合環保及減碳元素的「夏日放電節」。

【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查

記者:李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
2022/07/17
【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
2022/07/17
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半
2022/07/17
【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半
【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查
今日
【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查

你可能感興趣

【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
15:59 2022/07/17
【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
19:02 2022/07/17
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半
16:51 2022/07/17
【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半
新都會廣場 Metroplaza 商場

上一篇文章

【抗疫基金】金融科技人才計劃申請再開　只限新設職位

下一篇文章

【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查
【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查
【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
【疫下營商】沖繩結婚旅行回升逾3成　料接待逾1.4萬對新人
【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球票房近95億　北美票房超越《鐵達尼號》
【電影票房】《壯志凌雲：獨行俠》全球票房近95億　北美票房超越《鐵達尼號》
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【海洋公園酒店】富麗敦海洋公園酒店周一試業　無邊際泳池+無敵海景（多圖）
【海洋公園酒店】富麗敦海洋公園酒店周一試業　無邊際泳池+無敵海景（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款