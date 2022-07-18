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落後汽車股可追？ 建議及買入策略

股市 17:32 2022/07/18

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東風集團股份 （00489） 早前並沒有跟隨其他內地電動車板塊炒上，獨立股評人譚智樂（Arnold）指買入落後汽車股亦有好處，由於估值平，股價會有一定抗跌力。東風集團現已跌穿多條移動平均線，可候5元吸納。Aronld建議投資者可於５元至８元區炒波幅，亦可留意廣汽 （02238）足本分析→【按此】

*內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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