落後汽車股可追？ 建議及買入策略 股市 17:32 2022/07/18 分享： 分享： 東風集團股份 （00489） 早前並沒有跟隨其他內地電動車板塊炒上，獨立股評人譚智樂（Arnold）指買入落後汽車股亦有好處，由於估值平，股價會有一定抗跌力。東風集團現已跌穿多條移動平均線，可候5元吸納。Aronld建議投資者可於５元至８元區炒波幅，亦可留意廣汽 （02238） 。足本分析→【按此】 *內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股2次探底？分注撈底怎部署 今日 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 今日 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再守？ 今日 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再守？ 「保交樓」措施利好大市 期指能彈多少？ 今日 「保交樓」措施利好大市 期指能彈多少？ 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 今日 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 你可能感興趣 港股2次探底？分注撈底怎部署 今日 14:05 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 今日 14:04 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再守？ 今日 14:00 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再守？ 最新專欄文章 更多 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 今日 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 今日 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 港股2次探底？分注撈底怎部署 今日 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 今日 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 今日 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 港股 買入 東風集團股份（00489） 汽車股