▲ 【下半年展望】建銀國際：料港股在業績期前後將呈震盪格局 設4主線觀察「盈利底」準則

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部副主管及首席策略師趙文利表示，港股目前估值已修復至11倍左右水平，盈利預測下修亦暫時有所喘定，7至8月中報期將反映早前疫情對公司業績的實際影響及下半年的復甦前景展望，這為觀察和確認港股市場盈利底提供了一個重要窗口。

能源和工業行業平均盈利預測上調幅度最高

趙文利表示，對港股今年上半年業績的要點預覽如下： 上游和中游行業的盈利增長仍將比下游行業強勁，主要是受到期內能源和材料價格飆升的推動。恒生綜合指數現有成份股按市值加權平均計，其上半年的一致性盈利預測按年增長約26%，其中七個行業盈利上升，四個行業下降。材料和能源行業盈利預測增速最為強勁，分別是313%和104%，而科技、金融和醫療保健行業就分別錄得25%、8%和2%的倒退。

該行又指，年初迄今，恒生指數現有的69隻成份股中，有50隻股票今年盈利預測下調，19隻獲上調。其中，能源和工業行業的平均上調幅度最高，分別為17%和14%，而非必需消費行業的平均下調幅度最大，達40%。個股方面，東方海外 （00316） 、中海油 （00883） 和中石油 （00857） 是年初迄今盈利預測上調幅度最大的前三隻恒指成份股， 幅度分別為88%、45%和35%，而金沙 （01928） 、海底撈 （06862） 和銀娛 （00027） 是盈利預測下調幅度最大的三家，分別為199% 、 66%和62%。

趙文利表示，目前恒指整體下調趨勢暫時有所喘定，不過伴隨中期業績臨近、 業績預覽出爐及管理層指引調整，主要指數的盈利預測可能會進一步下調。若下方要點大致符合預期或未如預期悲觀， 則主要指數盈利預測有望在此輪下調後迎來年內底部。

該行建議關注以下四條主線：

1）4至5月疫情對公司業績的實際影響，及對哪些公司的影響相對較大；

2）下半年宏觀環境和消費復甦步伐的展望，及穩增長促消費政策在第三季或第四季的成效顯現；

3）金融地產行業的資產負債表情況，內房的償債能力與銷售目標調整，及銀行業的盈利質量；

4）行業焦點問題，例如醫藥行業的醫保降價影響，新能源行業的上游成本能否下調等。

另外，他又指，伴隨通脹超預期和聯儲大幅加息機會上升，內房和金融板塊回調，加上恒指估值已修復至較合理水平，故預計港股在業績期前後將呈震盪格局， 而待盈利底確認後或有力再上。該行繼續建議超配受益於穩增長的汽車、新基建，精選業績能見度高的科網龍頭和盈利穩健的CXO醫藥股，並關注消費股的修復機會。

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編輯：姚卓然