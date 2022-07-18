【ET講股通】梁耀康：「保交樓」撑市（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

港股今早承接美股高開近200點，恒生指數開報20479點，升181點，一度轉跌後重拾升勢，恒指尾市升近500點，報20773點，升2.3%，成交990億元。恒生科技指數則升2.55，報4553點。美團 （03690） 及中海油 （00883） 均升逾5%；新股中國石墨 （02237） 升勢回順仍升一成四，暫報0.78元。內地多間房企推出「保交樓」措施，全力推進項目復工復產，今年來中央及地方政府也推出多項穩樓市政策，對大市有何影響？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？

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恒指全日升548點，收報20846點，大市總成交1,161億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，內地銀保監促銀行主動承擔責任「保交樓」，憧憬爛尾樓斷供危機獲解決，上證升1.6%，加上上周五美股大升，港股是日顯著反彈。

內房、物管股反彈幅度最大，尤其是早前捱沽的民企。不過，內房周期是否見底，目前仍成疑，吼相關股份的話，只宜小注。展望港股後市，希望上述重磅消息能令大市企穩，但未宜完全消除戒心，若失守上日低位，恐再下試低位。

個股方面，美團 （03690） 升5.9%，阿里巴巴 （09988） 升1.7%，騰訊 （00700） 升2.3%。博大市反彈的話，仍以美團較值博，因負面因素較阿里及騰訊少。滙豐 （00005） 升3%，受惠市場炒加息，若市場對經濟衰退的憂慮減退，加上歐美持續加息，滙豐料有較佳表現。

能源股造好，主因美國總統拜登的中東之行空手而回，加上市場預期儲局本月加息0.75厘而非1厘，油價有望企穩反彈。發盈喜的中海油 （00883） 升5.7%至9.85元，或有機上試11元水平，可考慮小注部署，失守上日低位止蝕。

發盈喜的鴻騰精密 （06088） 大升33%至1.3元，業務可望受惠新能源車發展，帶來估值收復。部署上，待回落至1.17至1.2元水平分批小注吸納，先看1.5元。

本周宏觀消息方面，留意歐洲央行議息。歐元區經濟分歧，歐元兌美元一度失守1算，若歐央行為打壓通脹而轉向加息收水，或引發一定震盪。美股業績則聚焦Tesla、Twitter等。

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