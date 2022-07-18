【能源危機】傳加拿大向德國送回「已修」北溪一號渦輪機 斷供天然氣憂慮仍未解決

據《路透社》援引俄羅斯《工商日報》（Kommersant newspaper）的知情人士指，在北溪一號渦輪機完成維修工作後，加拿大於周日（17日）用飛機把已修好的渦輪機運往德國。

自俄羅斯天然氣工業股份公司 (GAZP) 減少對德國供應天然氣以來，加拿大何時把「已修」北溪一號渦輪機送回德國一直是焦點所在，因為若把 「已修」北溪一號渦輪機送回俄羅斯的話，其便再難有理由限制北溪一號的天然氣運輸，然而斷供天然氣的憂慮仍未解決。

俄羅斯《工商日報》指，若物流和海關沒有問題，由德國西門子能源股份有限公司（ENR1n）提供服務的渦輪機還需要5到7天才能到達俄羅斯。

該報稱，渦輪機隨後將通過渡輪從德國運出，然後通過赫爾辛基陸路運輸。據報導，渦輪機預計將於7月24日左右抵達俄羅斯，準備工作還需要3到4天。然而北溪天然氣管道運營商 Nord Stream AG、俄羅斯天然氣工業股份公司和俄羅斯能源部對此並沒有回應。

北溪一號目前正在進行計劃中的年度維修，預計於 7 月 21 日完成，大家一直關注北溪一號會否永久斷供天然氣，若真的永久斷供將造成能源成本飆升和更廣泛的通貨膨脹，甚至會使歐洲經濟陷入衰退。

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責任編輯：關海儀