  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源危機】傳加拿大向德國送回「已修」北溪一號渦輪機 俄再沒理由限天然氣運輸

環球政經 16:58 2022/07/18

分享：

分享：

據《路透社》援引俄羅斯《工商日報》（Kommersant newspaper）的知情人士指，在北溪一號渦輪機完成維修工作後，加拿大於周日（17日）用飛機把已修好的渦輪機運往德國。

自俄羅斯天然氣工業股份公司 (GAZP) 減少對德國供應天然氣以來，加拿大何時把「已修」北溪一號渦輪機送回德國一直是焦點所在，因為若把 「已修」北溪一號渦輪機送回俄羅斯的話，其便再沒理由限北溪一號的天然氣運輸。

俄羅斯《工商日報》指，若物流和海關沒有問題，由德國西門子能源股份有限公司（ENR1n）提供服務的渦輪機還需要5到7天才能到達俄羅斯。

該報稱，渦輪機隨後將通過渡輪從德國運出，然後通過赫爾辛基陸路運輸。據報導，渦輪機預計將於7月24日左右抵達俄羅斯，準備工作還需要3到4天。然而北溪天然氣管道運營商 Nord Stream AG、俄羅斯天然氣工業股份公司和俄羅斯能源部對此並沒有回應。

北溪一號目前正在進行計劃中的年度維修，預計於 7 月 21 日完成，大家一直關注北溪一號會否永久斷供天然氣，若真的永久斷供將造成能源成本飆升和更廣泛的通貨膨脹，甚至會使歐洲經濟陷入衰退。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
能源危機 歐洲 天然氣 運輸 俄羅斯 德國

上一篇文章

【小米 1810】被指保養期內拒絕維修 遭意大利罰320萬歐元 小米﹕正評估背後原因

下一篇文章

【樓市熱話】同事月入2萬 每月儲起95%人工 趕在30歲前買樓

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款