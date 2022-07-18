香港恒生大學中文（榮譽）文學士課程 扎根傳統　銳意創新

「傳統與創新共融，學術與實用並重」是香港恒生大學（恒大）中文系一直秉持的教學理念。恒大中文（榮譽）文學士課程以正統、全面的專業學科培訓，為學生奠定穩固的中文根柢。



古為今用 放眼國際



恒大「中文（榮譽）文學士」課程扎根傳統，同時強調國際視野和創意，與當代社會接軌，使傳統學科緊貼時代脈搏。課程須發掘學術知識的當代意義，真正達到「古為今用」，特別加入「漢字、文物與文化」、「旅遊與文學」等跨學科單元，擴闊同學的知識面。

▲ 中文系同學（左二、三）參加瑞典斯德哥爾摩大學國際交流計劃。

課程讓同學循序漸進學習中國語言文字、古籍、文學、文化等知識，亦可按個人興趣和專長選擇選修單元，或副修商學、傳播學等科目。學系重視品德教育，貫徹敦品勵學的理念，特設獎助學金予表現優秀的同學。



實習應用 多元出路



課程首創帶學分之實習單元，同學可在暑假期間到不同機構實習，體驗職場。恒大中文系畢業生具備良好書寫能力、溝通技巧及國際視野。畢業出路廣闊，除投身教育及文化事業、公共行政、傳媒及廣告公關等工作外，亦能繼續進修，升讀碩士課程。

▲ 中文系同學到訪北京清華大學交流。

中文（榮譽）文學士課程已列於香港語常會認可主修語文科目的學位課程名單，屬香港政府資歷架構第五級別。課程要求學生在畢業前考獲國家語委普通話水平測試、雅思（IELTS）國際英語測驗之指定級別，使同學的雙語能力得到國際專業認可。



香港恒生大學中文（榮譽）文學士

電話聯絡：3963 5548

課程查詢：chn@hsu.edu.hk

課程網頁：https://chi.hsu.edu.hk

(特約)