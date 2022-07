新書爆梅根與王室恩怨情仇 因一事成王室眼中釘

英國哈里王子與夫人梅根移居美國,與王室關係日漸疏遠。英國傳記作家鮑爾即將出版的新書以梅根為主角,揭露梅根早年以美國演員身份接受訪問時大爆與哈里關係,使一向低調的英國王室不滿,梅根從此成為王室眼中釘。

英國傳記作家鮑爾(Tom Bower)將於周四(21日)發布以梅根(Meghan Markle)為主角的新書《Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors》,大爆梅根與王室之間恩怨情仇,揭露鮮為人知的真相。

英媒率先披露新書部分內容,指梅根與王室關係惡劣的導火線是源於梅根2017年的一次訪問。梅根當時與哈里(Prince Harry)交往不久,以美國女星身份獲時尚雜誌《名利場》(Vanity Fair)訪問,是為宣傳她有份參演的電視劇《Suits》第100集及其慈善事業。

據悉,哈里在採訪前給予梅根一份敏感話題清單,要求她在訪問避免談及美國前總統特朗普(Donald Trump)、種族、兩人戀情及哈里本人。

《名利場》記者Sam Kashner以試探方式詢問與哈里關係,當時並無期望梅根會開腔回應。豈料梅根大方直認與哈里拍拖,稱兩人終有一日會公開戀情。《名利場》自然不會放過獨家報道,雜誌封面標題也放大兩人的戀情。

梅根看到封面後立即致電其公關團隊Sunshine Sachs,指王室對此震怒,要求團隊幫忙「滅火」。

團隊希望雜誌將梅根打造成慈善家形象,但《名利場》回應指無法找到梅根做慈善活動的證據,也無法核實梅根聲稱成功爭取寶潔(P&G)改變標語並獲美國前第一夫人希拉莉(Hillary Clinton)讚賞等軼事的真確性,拒絕更改訪問內容。

《名利場》訪問出街後,引來英媒及王室強烈不滿,認為梅根是利用與哈里的關係來推銷自己。新書更指梅根從此與王室及英媒交惡,成為後者的眼中釘。

新書又爆英女王安排菲臘親王(Prince Philip)葬禮期間,得知梅根不會出席時,忍不住高呼「謝天謝地,梅根唔嚟。」(Thank goodness Meghan is not coming.)

