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新書爆梅根與王室恩怨情仇 因一事成王室眼中釘

環球社會熱點 15:50 2022/07/18

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英國哈里王子與夫人梅根移居美國，與王室關係日漸疏遠。英國傳記作家鮑爾即將出版的新書以梅根為主角，揭露梅根早年以美國演員身份接受訪問時大爆與哈里關係，使一向低調的英國王室不滿，梅根從此成為王室眼中釘。

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英國傳記作家鮑爾（Tom Bower）將於周四（21日）發布以梅根（Meghan Markle）為主角的新書《Revenge： Meghan， Harry and the war between the Windsors》，大爆梅根與王室之間恩怨情仇，揭露鮮為人知的真相。

英媒率先披露新書部分內容，指梅根與王室關係惡劣的導火線是源於梅根2017年的一次訪問。梅根當時與哈里（Prince Harry）交往不久，以美國女星身份獲時尚雜誌《名利場》（Vanity Fair）訪問，是為宣傳她有份參演的電視劇《Suits》第100集及其慈善事業。

據悉，哈里在採訪前給予梅根一份敏感話題清單，要求她在訪問避免談及美國前總統特朗普（Donald Trump）、種族、兩人戀情及哈里本人。

《名利場》記者Sam Kashner以試探方式詢問與哈里關係，當時並無期望梅根會開腔回應。豈料梅根大方直認與哈里拍拖，稱兩人終有一日會公開戀情。《名利場》自然不會放過獨家報道，雜誌封面標題也放大兩人的戀情。

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梅根看到封面後立即致電其公關團隊Sunshine Sachs，指王室對此震怒，要求團隊幫忙「滅火」。

團隊希望雜誌將梅根打造成慈善家形象，但《名利場》回應指無法找到梅根做慈善活動的證據，也無法核實梅根聲稱成功爭取寶潔（P&G）改變標語並獲美國前第一夫人希拉莉（Hillary Clinton）讚賞等軼事的真確性，拒絕更改訪問內容。

《名利場》訪問出街後，引來英媒及王室強烈不滿，認為梅根是利用與哈里的關係來推銷自己。新書更指梅根從此與王室及英媒交惡，成為後者的眼中釘。

新書又爆英女王安排菲臘親王（Prince Philip）葬禮期間，得知梅根不會出席時，忍不住高呼「謝天謝地，梅根唔嚟。」（Thank goodness Meghan is not coming.）

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責任編輯：郭麗明

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