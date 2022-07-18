【美韓外交】美財長耶倫會晤韓國總統尹錫悅 料討論俄油及供應鏈瓶頸

據《路透社》報道，美國財​​政部長耶倫將於周二（19日）在首爾會晤韓國總統尹錫悅及其他高級官員，當中包括韓國央行行長李昌鏞和副總理兼企劃財政部長秋慶鎬。這將是她首次以部長身分造訪印太地區。

財政部表示，耶倫在首爾會晤期間，將會繼續推動對俄羅斯石油價格設定上限，以及通過「友誼支援」（friend-shoring）來解決供應鏈瓶頸的問題，同時也會與韓國等值得信賴的經濟夥伴加強貿易關係。除此之外，她也重點關注於緩解通脹壓力和降低美國消費者的成本。

財政部表示耶倫除了會與韓國女性經濟學家和企業家單獨討論，對於女性勞動力參與增長會如何促進經濟的議題外，也會參觀韓國最大企業之一 樂金（LG）的工廠 (003550) 的設施，因為其最近宣布在美國投資興建電動車電池廠。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【下半年部署】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀