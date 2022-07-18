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【美韓外交】美財長耶倫會晤韓國總統尹錫悅 料討論俄油及供應鏈瓶頸

環球政經 17:01 2022/07/18

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據《路透社》報道，美國財​​政部長耶倫將於周二（19日）在首爾會晤韓國總統尹錫悅及其他高級官員，當中包括韓國央行行長李昌鏞和副總理兼企劃財政部長秋慶鎬。這將是她首次以部長身分造訪印太地區。

財政部表示，耶倫在首爾會晤期間，將會繼續推動對俄羅斯石油價格設定上限，以及通過「友誼支援」（friend-shoring）來解決供應鏈瓶頸的問題，同時也會與韓國等值得信賴的經濟夥伴加強貿易關係。除此之外，她也重點關注於緩解通脹壓力和降低美國消費者的成本。

財政部表示耶倫除了會與韓國女性經濟學家和企業家單獨討論，對於女性勞動力參與增長會如何促進經濟的議題外，也會參觀韓國最大企業之一 樂金（LG）的工廠 (003550) 的設施，因為其最近宣布在美國投資興建電動車電池廠。

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責任編輯：關海儀

 

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