▲ 【大行看法】長勝將軍劉國傑：內房泡沫威脅有限、反是最佳投資時機 旗下中國持倉倍增

今年環球股市下挫，中資股表現相對堅挺。有「長勝將軍」之稱的首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑看好中國，透露對中國的投資佔比達22%，相當於一年前的兩倍，認為在大眾感到悲觀時，通常是增加投資的最佳時機，內房泡沫亦不會構成威脅。

著重盈利 不會買受熱捧的行業

劉國傑指，投資看重盈利因素，選擇未來5至10年有望維持利潤增長的公司，不會買受熱捧的行業，例如電動車。

「​投資者很容易便會忘記，企業盈利可以帶動長遠股價的顯淺道理，國內生產總值增長、監管法規、物業市場動向和其他宏觀因素經常會令市場參與者分心。」

劉國傑認為，投資仍要看盈利因素，政策因素並非完全忽視，只是較次要的考慮，因監管收緊意味着進入門檻提高，實質有利於質素較佳的企業。

他指，旗下組合專注投資於未來5至10年有望維持利潤增長的公司，包括多間醫藥、醫療設備及工業自動化公司，主因看好該類企業的基本面，若企業具備未來擴張潛力，不須太在意短期市場噪音。

首域盈信主張長期持有優質企業，以中國增長策略為例，目前最大持股全是投資了超過10年的公司。劉國傑指，若企業尚未能夠產生盈利，或者業務模式不容易明白或吸引，不會作出投資。因此，不會買入估值過高及受到追捧的熱門行業，例如電動車行業等。

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