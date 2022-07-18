【食品安全】消委會測試50款食油 47款樣本檢出1種或以上有害污染物 6成樣本檢出基因致癌物環氧丙醇

消費者委員會測試50款食油，結果發現有47款（94%）食油樣本檢出1種或以上的有害污染物，當中4成（20款）檢出3種或以上的有害污染物。值得關注的是，近6成（29款）樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，當中2款樣本的含量超出歐盟標準；另有2款樣本檢出基因致癌物苯並[a]芘，其中1款的檢出量亦超出歐盟標準；此外，有1款樣本的塑化劑檢出量超出食安中心的行動水平和歐盟上限。總括而言，測試中只有3款樣本，完全沒有檢出污染物，情況雖不理想，但卻顯示，在生產食油過程中，要做到不含污染物並非不可能。

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鑑於食油是每日烹調必備的食材，生產商有責任確保食油的品質和安全，和避免含有有害的污染物，以保障消費者的健康；此外，測試中各食油樣本，對健康有益及有害的不同脂肪酸的比例亦各有差異，消委會建議消費者選用主要含有不飽和脂肪酸，且反式脂肪酸及飽和脂肪酸含量較低的食油，烹調時亦應須注意不同食油的煙點，避免釋出大量油煙，影響健康。

此外，測試發現有8款樣本檢測出的營養素含量，與標示值的差距超出規定容忍限（20%），最嚴重1款的多元不飽和脂肪酸含量，與標示值相差逾85%。消委會敦促生產商從速糾正標籤內容的誤差，為消費者提供準確的資訊。

消委會從超市及百貨公司的食品部搜集了50款常見的食油樣本，涵蓋13類別，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。測試項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。

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部分食油在生產過程中需要經過高溫加工處理，在脫臭加工過程中會產生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）和縮水甘油脂肪酸酯（GE）。研究顯示3-MCPDE和GE在腸道水解後，會分別釋出有毒的3-MCPD和基因致癌物環氧丙醇。動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。消委會曾於2017年測試10類食油，合共60款樣本，當時分別有7成（42款）樣本檢出3-MCPD，以及77%（46款）樣本檢出環氧丙醇。是次檢測的表現與2017年的結果相比，雖略有改善，但仍有約6成樣本分別檢出3-MCPD（30款）和環氧丙醇（29款）。

測試結果顯示，樣本間的3-MCPD或環氧丙醇的含量差距極大。以每公斤計算，基因致癌物環氧丙醇的最低（100微克）及最高（2,000微克）含量可相差19倍，其中1款椰子油和1款花生油，分別檢出1,100微克和2,000微克環氧丙醇，超出歐盟標準的每公斤1,000微克。而有害污染物3-MCPD的最低（130微克）和最高（1,900微克）含量，亦相差逾13倍；含量最高的為1款調和油，惟未有超出歐盟標準，在正常食用分量下，應不會構成健康風險。

值得關注的是，由於初榨橄欖油及冷壓油是以機械方法壓榨製成，理論上在生產過程中不會使用高溫和其他化學物，不應含有3-MCPD和環氧丙醇。歐盟法例亦指出初榨橄欖油不含縮水甘油脂肪酸酯、3-MCPD及其脂肪酸酯。然而，是次測試發現，1款初榨油橄欖油和2款聲稱冷壓生產的茶花籽油樣本，同時檢出3-MCPD和環氧丙醇，雖然檢出量沒有超出歐盟標準，但產品有機會曾經高溫處理，或受到非冷壓油污染，當中可能涉及違反《商品說明條例》，相關資料已轉交海關跟進。

測試亦發現2款樣本含有屬基因致癌物苯並[a]芘，其中1款粟米油的檢出量（每公斤2.1微克）輕微超過歐盟標準（每公斤2.0微克）。

此外，測試發現約7成（35款）樣本檢出塑化劑，這與2017年的百分比結果相若。然而，當年有5款樣本超出食安中心的行動水平和歐盟上限，而是次測試則只有1款特級初榨橄欖油樣本超標，情況有所改善。

烹調除了講究色香味俱全外，還要注意健康，消費者選用食油時，宜全面考慮其營養值。雖然是次檢測的13個樣本組別中，部分只有1至3款樣本，未能全面代表市場其他於該組別的類似產品，然而，各食油組別的相關營養值對消費者選用食油時亦具參考作用。

食油中的單元及多元不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇水平，並有助控制體內好、壞膽固醇的水平。以每100克計算，測試中，以茶花籽油、橄欖油和特級初榨橄欖油3個組別的單元不飽和脂肪酸平均含量最高；至於多元不飽和脂肪酸的平均含量，則以葡萄籽油、粟米油2個組別及大豆油樣本為最高。

若以每100克計算，單元不飽和脂肪酸含量最高含量樣本屬1款花生油（74.8克），而最低是1款椰子油（1.0克），兩者相差約74倍；多元不飽和脂肪酸含量最高的是1款葡萄籽油（64.3克），而最低是1款椰子油（0.6克），相差達106倍。消委會提醒，雖然不飽和脂肪酸對身體有益，但它仍屬脂肪，長期過量攝入可令體重增加。

椰子油的脂肪酸含量和營養值一直具爭議性，是次測試顯示椰子油不論在單元或多元不飽和脂肪酸的含量，均為各組別中最低（3.8克及2.0克）；儘管不含反式脂肪酸，其飽和脂肪酸平均含量卻是眾多組別中最高（86.8克）。

飽和脂肪酸含量方面，以平均每100克計算，緊隨椰子油的，分別為調和油及米糠油；而含量最低的組別，是芥花籽油和葵花籽油。各樣本中含量最高（87.8克，1款椰子油）及最低（6.2克，1款芥花籽油）相差約13倍。

消委會提醒，應減少攝入含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物，避免令體內壞膽固醇水平增加。其中反式脂肪酸更會降低好膽固醇水平，對健康影響比飽和脂肪酸更大。測試中除椰子油外，特級初榨橄欖油組別的平均反式脂肪酸含量接近0，以每100克計算，14款樣本中只有1款檢出微量（0.1克）反式脂肪酸；而橄欖油、牛油果油，以及芥花籽油組別的平均含量亦較低；反之，平均含量較高的分別為大豆油樣本、葡萄籽油和粟米油組別。全部樣本中，反式脂肪酸含量最高的樣本，分別為1款粟米油和1款大豆油（1.0克）。

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高溫煎炸食物時，消費者應選擇單元不飽和脂肪酸較多的食油，因為它在高溫下較穩定；若選低煙點食油進行高溫烹調，會釋出大量油煙，長期吸入會影響健康。是次測試中，有26款不同類別的食油的煙點均等於或高於200°C，較適合高溫油炸或烘焗；而低於180°C亦有7款，適合較低溫的烹調方法，例如製作沙津。消委會建議，無論選用任何種類的食油，都應該減少以高溫多油的方法烹調食物，以保障健康。

測試中，有8款食油樣本所標示的營養素含量與測試結果的差距不符規定，情況令人關注。當中分別有1款樣本的飽和脂肪酸含量，和1款樣本的單元不飽和脂肪酸含量，以及4款樣本的多元不飽和脂肪酸含量，與標示值的差距超出2成以上，超過食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限；差距最嚴重的是1款葵花籽油的多元不飽和脂肪酸含量，其標籤標示每100克含62.6克，但測試結果卻只有9克，兩者相差85.7%。

測試結果亦顯示，2款樣本的反式脂肪酸不符合其標籤上標示為「0」的指標；另有1款樣本的營養標籤沒有標示反式脂肪酸含量；以及1款由菜籽油及花生油混合而成的調和油，菜籽油排在成分表的第一位，但產品名稱上卻只顯示「花生」，消費者有機會因產品名稱而購買了與其成分比重不符的產品。消委會已將有關測試結果轉交食安中心跟進。消委會促請業界標明調和油內不同食油或脂肪酸的分量或比重，讓消費者能掌握更多有用的產品資料。

消委會提醒消費者，選擇食油除了須留意包裝上的資料，和揀選營養值較高的產品外，亦可適時轉換食油種類，以吸收均衡營養。另外，可使用不粘煎鍋煮食，並減少食油用量，和盡量縮短高溫烹調的時間，減少油煙產生。

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責任編輯：嚴浩文