【市場壟斷】Google涉濫用市場主導地位　遭意大利反壟斷機構調查

▲ 意大利反壟斷監管機構（AGCM）最近表示，已對Google涉嫌濫用市場主導地位，限制平台之間數據使用，開始對Google展開調查。

科技巨頭被指壟斷市場的指控時有發生，意大利反壟斷監管機構（AGCM）最近表示，已對Google涉嫌濫用市場主導地位，限制平台之間數據使用，開始對Google展開調查。

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AGCM在聲明中表示，稱Google限制了當地其他平台使用數據的方式，同時亦妨礙消費者從其平台數據的使用中獲益，造成限制競爭。機構認為，Google濫用市場主導地位的行為違反了《歐洲聯盟運作條約》102條，以及歐盟《一般資料保護規範》第20條規定；而根據意大利法例，如Google被判濫用市場地位，將面臨其高達全球年銷售額 10% 的罰款。

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Google回應指，近十年來，Google為使用者提供提取及傳輸數據的服務。公司已經有一些方法可以增加其服務中數據的直接可移植性。

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責任編輯：廖淑瑩

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