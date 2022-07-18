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【市場壟斷】Google涉濫用市場主導地位　遭意大利反壟斷機構調查

科技 19:10 2022/07/18

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意大利反壟斷監管機構（AGCM）最近表示，已對Google涉嫌濫用市場主導地位，限制平台之間數據使用，開始對Google展開調查。

科技巨頭被指壟斷市場的指控時有發生，意大利反壟斷監管機構（AGCM）最近表示，已對Google涉嫌濫用市場主導地位，限制平台之間數據使用，開始對Google展開調查。

【市場競爭】Google高層憂慮 自家搜尋及地圖服務或受威脅

AGCM在聲明中表示，稱Google限制了當地其他平台使用數據的方式，同時亦妨礙消費者從其平台數據的使用中獲益，造成限制競爭。機構認為，Google濫用市場主導地位的行為違反了《歐洲聯盟運作條約》102條，以及歐盟《一般資料保護規範》第20條規定；而根據意大利法例，如Google被判濫用市場地位，將面臨其高達全球年銷售額 10% 的罰款。

【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商 非法共享敏感醫療和位置數據

Google回應指，近十年來，Google為使用者提供提取及傳輸數據的服務。公司已經有一些方法可以增加其服務中數據的直接可移植性。

【電訊監管】澳洲推出SMS詐騙法規 要求電訊公司識別、追蹤和報告騙案

責任編輯：廖淑瑩

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