【北韓疫情】平壤稱即將結束 再增310宗發燒個案

北韓自5月首次承認境内出現新冠疫情以來，每日新增發燒個案數兩個月内由近40萬，大幅下降至現時的3位數。北韓周一（18日）宣布再增310宗發燒個案，早前的大部分患者已康復，指疫情即將結束。

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北韓官媒朝中社報道，北韓全國截至周日（17日）晚上再增310宗發燒個案，為單日確診首次回落至400宗以下。全國累計有超過477萬宗個案，其中99.98%患者已完全康復，有710名患者仍接受治療。

當局未有更新當日新增死亡數據，對上一次公布是於本月5日，當時累計死亡個案為74宗，由此推算出的死亡率約為0.002%。

朝中社聲稱北韓正為最終化解疫情危機而努力，在防疫鬥爭中正鞏固勝局，也更積極展開完善防疫及應對危機能力的工作。

北韓於5月12日首次承認境內出現新冠確診個案，單日發燒個案數在同月15日見頂，有超過39.2萬宗。單日發燒個案數其後持續回落，目前維持於3位數。

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但外界一直質疑北韓疫情數據的準確度。世界衛生組織（WHO）上月就質疑北韓欠缺獨立數據，憂慮當地疫情其實正惡化而非好轉。

南韓智庫世宗研究院的北韓研究中心主任Cheong Seong-chang指，北韓表明疫情即將完結，可能是為恢復對外貿易做準備。

他預計按目前形勢，北韓將在不夠一個月内宣布疫情結束。

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責任編輯：鄭錦玲