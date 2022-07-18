瑞士報章貼普京變小丑Meme圖 俄：澤連斯基更貼切

有瑞士傳媒發表一篇文章，配圖用上網絡一張關於俄羅斯總統普京的Meme貼圖，普京在圖片有紅鼻等小丑特徵，引來俄羅斯當局不滿。俄羅斯駐瑞士大使館致函批評漫畫是侮辱普京，又反擊指用小丑來形容烏克蘭總統澤連斯基會更貼切。俄羅斯大使館更揚言，或會就圖片採取法律行動。

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瑞士報章《新蘇黎世報》（Neue Zürcher Zeitung）本月9日發表一片文章，講述Meme貼圖（又稱迷因，含有幽默或嘲諷意味）及電子信息在俄烏戰爭中發揮的作用。文章用了兩幅配圖，第一張將澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）描繪為烏克蘭版的美國隊長，而另一張圖顯示普京（Vladimir Putin）有著小丑紅鼻、臉上有5色彩繪。

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兩張圖隨即引來俄羅斯駐瑞士大使館不滿，大使館致函《新蘇黎世報》稱對相關圖片感到極度憤怒。俄羅斯大使館在信中指，言論自由並非發表侮辱及造假資訊的藉口。

大使館更借題發揮諷刺澤連斯基，指如果要談論小丑這個話題，澤連斯基作為一名前喜劇演員會更貼切。

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大使館同時反對文章將普京形容為戰犯，又稱俄方保留就圖片向涉事媒體提出訴訟的權利。《新蘇黎世報》則回應指，圖片最初是於社交平台Twitter出現。

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責任編輯：李俊儀