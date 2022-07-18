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【海港城優惠】海港城即日起推全新獎賞　用DBS信用卡簽賬更可換逾萬元基本及特別獎賞

Hot Talk 14:20 2022/07/18

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【海港城優惠】海港城即日起推全新獎賞　用DBS信用卡簽賬更可換逾萬元基本及特別獎賞

政府第二期5000元消費券將於8月發放，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城於7月18日率先推出多重消費獎賞及高達5小時泊車優惠。全新Rewarding Every Day優惠券獎賞推廣期為7月18日至9月18日，使用DBS信用卡更可專享額外優惠券及指定餐廳現金券，每次簽賬可換領最多11,850元基本及特別獎賞。

星期六日最多可享3小時免費泊車

海港城同時於7月推出全新「FREE Parking 1-2-3」泊車優惠，顧客同日單一消費每滿100元即可享1小時免費泊車。星期六、日及公眾假期可享最多3小時免費泊車；星期一至五（公眾假期除外）可享最多5小時免費泊車。

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海港城全新Rewarding Every Day優惠券獎賞推廣期為7月18日至9月18日，顧客於同日以指定電子付款方式消費每1,500元即可獲「100元購物優惠券」、「100元美食優惠券」及「50元美食優惠券」各1張；而消費每5,000元更可額外獲贈「500元購物優惠券」1張。逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取11,000元優惠券。優惠券可於超過360間海港城新店及指定參與商戶使用，享購物低至75折及餐飲67折優惠。

同日消費總額
（最多3間不同商戶）		 每日獎賞 星期二及星期日（雙倍獎賞）
每HK$1,500（上限HK$15,000） HK$50美食優惠券 x 1
+
HK$100美食優惠券 x 1
+
HK$100購物優惠券 x 1
（總值HK$250）		 HK$50美食優惠券 x 2
+
HK$100美食優惠券 x 2
+
HK$100購物優惠券 x 2
（總值HK$500）
每HK$5,000（上限HK$30,000） 額外
HK$500購物優惠券 x 1
（總值HK$500）		 額外
HK$500購物優惠券 x 2
（總值HK$1,000）

7月18日至9月18日的推廣期內，憑DBS信用卡於海港城簽賬及參與Rewarding Every Day活動，可專享額外優惠券及指定餐廳現金券，每次簽賬可換領高達11,000元基本及850元特別獎賞。

DBS信用卡同日簽賬總額
（最多3間不同商戶）		 特別獎賞
滿HK$4,500或以上 HK$50美食優惠券 x 1
+
HK$100美食優惠券 x 1
+
HK$100 購物優惠券^ x 1
+
HK$100指定餐廳現金券# x 1
（總值高達HK$350）
滿HK$10,000或以上 額外
HK$500購物優惠券
（總值HK$500）

另外，海港城首次邀請日本時尚插畫家foxco合作，以「Beauty Carry On」為主題，設計單肩手提化妝箱。顧客於7月18日至9月18日期間參與Rewarding Every Day活動，同日消費滿20,000元 （其中至少1張須為美容/個人護理商戶並消費滿500元）或於美容/個人護理商戶消費滿5,000元，即可免費換領「Beauty Carry On」化妝箱1個。

海港城亦於「Harbour City Online」（ www.harbourcityonline.com ） 推出獨家「Beauty Carry On」美容優惠套裝，超過30個品牌之皇牌產品以低至半價發售，每套附送「Beauty Carry On」化妝箱及Rewarding Every Day 200元購物優惠券。

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責任編輯：陳韻妍

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