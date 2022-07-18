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【外圍經濟】 新西蘭第二季通脹升至7.3%超預期 創32年新高

環球政經 17:04 2022/07/18

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據《路透社》報道， 新西蘭第二季消費物價指數（CPI）按年升7.3%，超出了預期，創下了32年以來的新高，而這提高了下月新西蘭央行在議息會議中加息75個基點的可能性。

新西蘭統計局在周一中的一份聲明表示，第二季度消費者價格指數（CPI）上漲 7.3%，高於第一季度 6.9% 的漲幅，是自1990年6月季度CPI上漲了7.6% 以來後最快的漲幅。上季CPI按季升了1.7%，略低於首季的1.8%。

在數據公布後，因新西蘭市場預期央行將在 8 月會議上再次加息而使新西蘭元飆升0.5%，２年期利率互換上漲11個基點至4.15%。

有不少經濟學家預計新西蘭儲備銀行（RBNZ）下個月將加息50個基點，但高於預期的通脹增加了央行可能會跟隨全球同行進行超大規模加息的可能性。

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責任編輯：關海儀

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經濟 新西蘭 議息 新西蘭央行 通脹 CPI
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