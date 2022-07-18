【職場熱話】打工仔創意枯竭生產力歸零 緊急徵求「毋須用腦工作」 部分提議性質危險並不可行

今時今日不少工作講求「食腦」，但是如果員工日復一日不斷被要求發揮創意，靈感也有可能出現枯竭的一天。有打工仔近日在Dcard工作討論區發出求助，表示「現在從事著極需要創意和靈感的工作，每一次去到星期三，都會有種被人榨乾榨淨的感覺，去到星期四完全感受到什麼叫腦便秘，腦袋零生產力，完全無法思考。」樓主想做一些毋須用腦的工作，自行提議例如是「工廠生產線的工作」，希望能夠集思廣益。

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一眾網友紛紛出謀獻計，部分網友提出了一些乍聽似乎合理，但並非真正可以做到讓大腦完全進入「無人駕駛」狀態的工作，皆因其工作性質有一定危險性，例子之一是駕駛巴士，可是立即招來反對意見：「不要玩啦，路上面有這麼多馬路炸彈」、「話就話揸慣揸熟有肌肉記憶，但是香港揸車怎樣都不算是毋須用腦啦」；另一例子是工地工作，亦有人表示無法認同：「地盤不用腦，師兄是否不要命？」

有網友根據樓主的提議指出，「工廠生產線在香港可能難一點，轉少少食物生產線呢？例如M記做疊包包，再不是兩餸飯的中央廚房都OK」，另一位就提議同樣屬於食物加工業的月餅廠，不過就警告樓主會極度辛苦：「各大月餅廠都有請人，不過到時不是個腦攰，是個人攰死」，另一網友更直指這類廠房實屬「血汗工廠」，真是信不信由你。至於餐廳侍應亦被網民反對，皆因會工作非常忙碌。

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早前疫情肆虐高峰期，政府於多區設立社區檢測中心，協助市民注射疫苗，有曾於此工作的網友就分享，「返了幾個月檢測中心兼職，好不好做就另計，是幾好Paid又毋須用腦，遇到正常人就做一套流程，基本上說話都是同一句。」另一位網友就提議「資料輸入員」的臨時工職位，原因是可以「日日Hea住做，有時成個鐘在玩電話睇Netflix都幾爽」，他分享工作月薪可逾12K。

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責任編輯：嚴浩文

