【恒生11】恒生：移民潮下優越理財客戶仍有可觀增長　2023年擬增1至2間跨境理財中心

▲ 【恒生11】恒生：移民潮下優越理財客戶仍有可觀增長 料2023年增1至2間跨境理財中心

恒生銀行 （00011） 財富管理及個人銀行業務主管李樺倫女士表示，面對最近的海外升學和工作移民潮，Prestige優越理財的客戶數目依然有穩健可觀的增長。另外，她亦表示，早前6月已於上水開設新的跨境理財中心，為準備內地通關後更多的跨境客戶需求，預計2023年會新增1至2間跨境理財中心。

李樺倫在記者會上指，恒生進一步擴闊了服務溝通渠道，現時Prestige優越理財客戶可以透過Prestige RM Connect，包括WhatsApp、WeChat及Zoom，即時聯繫客戶經理，或致電24小時理財服務團隊，由200位理財顧問提供理財服務。

恒生銀行亦推出NFT活動，市場推廣總監成靜雯表示，恒生銀行牽頭邀請影后林嘉欣及「風之后」李麗珊，聯乘本地插畫家共同創作3款畫作 ，並將畫作創鑄成各50個NFT，將以抽獎形式邀請Prestige優越理財現有及全新客戶參與。

Prestige優越理財早前推出「傳蓄•飛恒」人壽保險計劃，保障金額最高為已繳總保費的 200%，投保可享首年保費最高23%折扣。另外，開基金投資戶口可享0%認購費優惠，認購相關投資產品可獲額外現金獎賞及抽獎機會。

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