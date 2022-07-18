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美印第安納州商場槍擊案4死 槍手遭平民撃斃

環球社會熱點 13:39 2022/07/18

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美國槍械暴力問題嚴重，近期發生多宗大規模槍撃案。印第安納州周日（17日）晚上再有一宗槍擊案，警方指有男子持步槍在商場開槍，事件造成4人死亡及兩人受傷。商場一名合法持槍平民及時成功開槍撃斃男子，避免造成更大傷亡。

殺安倍槍手母向教會捐1億日圓 賣地兼用老公保險金 【下一頁】

印第安納州Greenwood警局局長艾森（Jim Ison）表示，警方周日晚上6時接報，有持步槍及彈藥男子進入當地商場Greenwood Park Mall，於美食廣場內開槍。一名22歲合法持槍男子及時開槍撃斃槍手。警方事後在美食廣場附近的洗手間發現一個可疑背囊，正調查是否屬於槍手，印第安納州警局及多個聯邦機構正協助調查。

包括槍手在内共有4人死亡。另有兩人受傷，包括一名12歲女童，現時傷勢穩定。

艾森讚揚合法持槍的平民是英雄，在槍撃案發生不久已成功制止槍手，及時阻止情況惡化。

印第安納波阿斯（Indianapolis） 警局助理局長貝利（Chris Bailey）表示，對國家再發生槍撃案感到憤怒，強調事發地區已解除威脅。

Greenwood市長向受害者及家屬祈禱，指當局會披露更多案情細節。

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責任編輯：郭麗明

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