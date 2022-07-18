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德國指歐盟如想保領導角色 不能保留個別國家否決權

環球社會熱點 13:20 2022/07/18

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歐盟近期在就俄烏戰爭對俄羅斯制裁上等多方面未能保持一致立場，德國總理朔爾茨指成員國分歧削弱歐盟。朔爾茨表示若歐盟希望保持領導角色，或不能再保留個別國家否決權。

烏解僱國安局長及總檢察長 機構涉通敵 【下一頁】

朔爾茨（Olaf Scholz）周日（17日）在德國媒體《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine）發表文章，指俄羅斯入侵烏克蘭令歐洲要團結這一點變得更緊迫，也增加結束部分成員國自私阻撓歐盟決定的必要性。

但他認為若歐盟希望在國際政治中保持領導角色，根本無辦法承受個別國家在外交政策等方面的否決權。朔爾茨表示，成員國之間永久不團結及分歧削弱歐盟。。朔爾茨強調，歐洲面對時代變化最重要的是保持團結。

烏稱俄將擴大攻勢 英稱俄正加強佔領區防禦 【下一頁】

現時歐盟規定，政策必須得到所有27個成員國一致同意。烏克蘭及其他西方盟友早前指控德國，並未在應對俄烏戰爭中擔起領袖重任。朔爾茨否認指，若德國肩負起責任，七國集團（G7）及其他國家就可共同努力，尋找解決糧食危機、氣候變化及疫情等問題的方法。

他更表示，德國將在未來幾個月內就歐洲聯合移民政策、建立歐洲防禦、技術主權和民主彈性等方面提出建議。

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責任編輯：李俊儀

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