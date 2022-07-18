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【英揆之爭】第二場辯論 辛偉誠被逼問應否加強與華貿易

環球政治 12:48 2022/07/18

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英國保守黨黨魁選舉5名候選人，周日（15日）舉行第二場電視辯論，稅制及與華經濟貿易等議題成為焦點。外相卓慧思在辯論期間，逼問前財相辛偉誠是否仍認為應該擴大與華貿易。

【英揆之爭】首場辯論批約翰遜唔誠實 董勤達民調跑出【下一頁】

英國ITV周日（17日）晚舉行第二場保守黨黨魁選舉電視辯論，5名候選人包括辛偉誠（Rishi Sunak）、卓慧思（Liz Truss）、前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、貿易政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）及下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）。

5名候選人都有機會向其中一名對手提出質詢。辛偉誠的4名對手當中，有3人都選擇向辛偉誠質詢，其中卓慧思的攻勢最凌厲。

卓慧思問到辛偉誠是否仍然認為，英國應該與中國擴大貿易。辛偉誠引述英國外交國防政策綜合檢討報告的説法，提到中國是對英國國家安全的巨大威脅。

辛偉誠呼籲英國立法阻止敵對投資及保護國家基礎設施，保護國家價值觀和利益，但亦不應該阻止英國與世界各國接觸。

雙方也在稅務議題上爭持不下。辛偉誠是唯一沒有承諾立即減稅的候選人，卓慧思指控辛偉誠加稅至70年來最高水平，阻礙經濟增長。卓慧思承諾減稅300億英鎊，稱可通過額外借貸和快速經濟增長來彌補收入減少的情況。

辛偉誠反駁指立即減稅有代價，指通脹和按揭貸款利率會上升，民眾儲蓄也會貶值。他新冠疫情重創經濟，單講減稅然後一切都會好轉是無用經濟學，並非保守而屬於社會主義。

辛偉誠外交立場 獲內媒正面評價【下一頁】

主持期間表示如果他們當選後，歡迎看守首相約翰遜（Boris Johnson）加入内閣就請舉手，但5名候選人都沒有舉手示意。

5名候選人也表示一旦成功當選後就任首相，都不會提前大選。

保守黨議員將在周一（18日）至周三（20日）再進行投票，直至選出最後兩名候選人，交由全體保守黨人投票，於9月5日前選出新黨魁。

Opinium進行的民意調查顯示，辛偉誠的支持度為24%；董勤達獲19%；莫佩琳獲17%；卓慧思獲15%；巴登諾克獲12%。

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責任編輯：鄭錦玲

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