【美股開市】道指高開303點　納指升1%　高盛績優升逾4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美滙回落至107.16，美股開市造好，道指高開300點。高盛（美：GS）、美銀（美：BAC）齊公布次季業績，雖然盈利與同業一樣按年倒退逾3成，高盛季度淨收入仍勝預期，股價早段升約4%。另外，波音（美：BA）在航空展斬獲大額訂單，同樣造好。

美國今日將會公布7月NAHB房產市場指數。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲 歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【21：30】道指升303點，報31591點，納指升1%，報11561點，標指升30點，報3893點。

【20：47】道指期貨升257點或0.83%，納指期貨升0.95%，標指期貨升0.8%。高盛（美：GS）、波音（美：BA）升約4%。

【20：46】【波音BA】達美航空落實訂購100架波音737MAX客機、涉逾千億港元 波音盤前升4%

【20：45】【美股業績】高盛上季少賺48%照勝預期、預告加派息 一文看清美國金融股次季業績表現

【18：10】道指期貨升264點，納指期貨升1.2%，標指期貨升38點。

【16：17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報31481點；標指期貨升33點，報3898點；納指期貨升137點或1.1%，報12144點。

【12：14】道指期貨升81點，報31328點；標指期貨升16點，報3881點；納指期貨升94點或0.8%，報12101點。

【12：05】【歐洲加息】DWS預期歐洲央行周四加息0.25厘 冀央行與市場保持良好溝通

【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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