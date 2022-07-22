【美股期貨】道指期貨跌47點　納指期貨跌0.8%（不斷更新）

美股隔晚反覆向好後，美股期貨周五亞洲時段回軟，其中道指期貨跌47點，納指期貨跌96點或0.8%。美國今日將會公布標普環球美國7月製造業及服務業PMI初值。

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即市走勢︰

【12：35】道指期貨跌47點，報31960點；標指期貨跌16點，報3985點；納指期貨跌96點或0.8%，報12543點。

【11：11】【AMZN】亞馬遜斥39億美元收購醫療保健服務商One Medical

【07：57】【美企業績】Snap盤後急挫26% 次季虧損超預期 將放緩招聘、啟動5億美元回購計劃

【07：27】【TSLA業績】Tesla季績勝預期、股價升近一成 上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

==以下7月21日（周四）股市==

歐洲央行加息0.5厘，超市場預期，加上美國總統拜登確診，美股周四早段受壓，其後反覆向好，特斯拉（美：TSLA）領漲。

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美企業績表現參差，特斯拉上季盈利優於市場預期，股價漲9.78%，推動納指攀升；道指曾跌340點後反覆靠穩，收市升162點，報32036點；標指升39點，報3998點；納指升161點或1.36%，報12059點。

歐股收市反彈0.44%；意大利富時MIB指數曾挫2.9%，其後挽回大部分失地，收市跌0.71%；意大利10年期債息一度飆26.9基點，至3.639厘。

聯合航空業績受累燃料成本急漲，股價挫10.2% ； 美國航空（American Airlines）第二季盈利符預期，股價亦跌7.4%。

美國7月費城聯儲製造業指數跌12.3，遜預期的升0.8，按月跌幅加大。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數為25.1萬，多於預期的24萬，連續4周上升。截至7月9日，持續申領人數回升至138.4萬人，高過預期的134萬人，前值上修至133.3萬。

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【02：15】彭博社報道，意大利總統馬塔雷拉正式宣布，意大利將於9月25日提前舉行大選。

【01：50】加拿大10年期債息跌破3厘，為6月2日來首次。

【01：16】特斯拉股價漲逾9%，推動納指攀升逾0.8%，報12000點，道指暫升4點，報31878點，納指升逾0.8%，報12000點；標指升0.6%。

【00：36】摩根大通：調整歐洲央行2022年（後續）貨幣政策預期為實現3次分別25個基點的加息。

【00：05】意大利據稱將於9月25日舉行大選，屆時中右翼聯盟可能會獲勝，這將是意大利首次在秋季舉行議會選舉。在意大利總理德拉吉7月21日宣布辭職的情況下，總統Sergio Mattarella當天隨即宣布解散議會。最新民調結果顯示，由Giorgia Meloni率領的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）或贏得議會選舉。

【23：58】烏克蘭央行將貨幣格里夫納貶值25%

據道瓊斯旗下新聞網站Market Watch報道，烏克蘭央行宣布將烏克蘭格里夫納貶值25%，將官方滙率定為1美元兌換36.5686格里夫納。該國央行表示，做出此舉是考慮到烏克蘭經濟基本特徵發生變化，以及美元兌換其他貨幣走強。據悉，在2月底俄烏衝突爆發後，格里夫納的滙率一直被凍結在29.5。

【23：45】意大利股指在歐洲央行加息日跌逾0.7%，德股跌逾0.2%

德國DAX 30指數收跌0.27%，報13246.64點。

法國CAC 40指數收漲0.27%，報6201.11點。

意大利富時MIB指數收跌0.71%，報21196.59點，富時意大利綜合股價銀行指數收漲0.35%。

英國富時100指數收漲0.09%，報7270.51點。

歐洲STOXX 600指數收漲0.44%，報424.39點。

【22：22】道指跌逾200點，成分股陶氏化學跌3.7%表現最差，雪佛龍跌3.0%，高盛升逾0.4%暫時領漲。

【22：00】美股跌幅收窄，道指最多跌199點，跌幅收窄至52點，納指升0.4點，標指升0.1%。

【21：30】道指跌146點，報31728點，納指跌22點，報11875點，標指跌7點，報3952點。

【21：28】歐元倒跌，美滙回升

【20：45】美滙指數轉跌0.4%，日圓反覆回軟

【20：20】歐洲央行加息0.5厘，超市場預期，滙市波動，歐元應聲急升，歐元升0.7%至1.025，英鎊跌0.2%，日圓相對下跌，美滙指數反覆。

【17：53】道指期貨跌78點，納指期貨微0.03%，標指期貨跌6點。

【12：16】道指期貨跌36點，報31817點；標指期貨跌5點，報3956點；納指期貨跌32點或0.3%，報12432點。

【11：48】【美股業績】聯合航空上季收入超越疫情前6% 每股盈利遜預期、盤後跌7%

【11：34】【日圓匯價】日本央行議息維持利率負0.1厘不變 每百日圓兌港元現見5.67

【10：57】【全球經濟】花旗：全球經濟將出現一個「明顯而確實的危險」 歐美未來18個月內料步入輕微衰退

【09：17】【美股焦點】福特汽車據報擬裁減8000職位 爲電動車業務提供資金

【07：49】【中美貿易戰】拜登：將於未來10日內與習近平通話 或涉下調對華加徵關稅事宜

【07：35】【TSLA業績】Tesla季績勝預期、盤後升1% 上季出售75%比特幣套現逾9億美元、原因與內地疫情有關

【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？

==以下7月20日（周三）股市==

投資者等待特斯拉（Tesla）公布業績，美股反覆靠穩，納指再漲1.6%；市場聚焦周四的歐洲央行議息會議，預期將加息0.25厘，11年來首次加息。

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美國6月二手樓銷售以年率計報512萬間，按月跌5.4%，較預期535萬間為少。科技股業績惹憧憬，道指收市升47點，報31874點；標指升23點，報3959點；納指升184點，報11897點。

意大利政局動盪，歐羅兌美元滙價下試日內低位1.0156美元，其後跌勢縮窄，最新報1.0177美元，仍跌0.5%。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）周五晚上在參議院贏得信任投票。不過，由於聯合政府3個重要黨派拒絕參加本次投票，德拉吉政府仍未擺脫面臨的倒台危機。

美國私募基金黑石（Blackstone）財富管理首席投資策略師Joseph Zidle表示，聯儲局本輪加息周期需要維持較長時期，明年聯邦基金利率可能升至接近5厘水平，高利率會對美國經濟構成傷害。Zidle估計，聯儲局7月將加息0.75厘。

美國藥廠雅培（Abbott）公布次季盈利激增，按年升69.7%，至略高於20億元（美元，下同）；每股經調整盈利為1.43元，優於市場預期。公司調高年度每股盈利預測20美仙，最新為至少4.9元。雅培估計，與新冠相關的全年銷售額為61億元，當中56億元計入上半年賬目。

英國通脹續創40年高，英國6月消費物價指數（CPI）按年進9.4%，略高於預期的9.3%，市場預期英倫銀行加息更進取，開始押注8月加息50點子。市場觀望周四歐央行議息結果，德意志銀行經濟學家Mark Wall稱，如果歐洲央行偏離指引並在周四加息50個基點，這將證明其確實處於依賴數據的模式中。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌6.3%，前一周下降1.7%。Tesla將於盤後公布業績。

即市走勢︰

【01：31】歐元兌美元跌0.6%，現報1.0166。此前報道稱意大利聯合政府正處於崩潰邊緣， 目前至少已經有三個黨派拒絶支持總理德拉吉，分別是北方聯盟黨、前總理貝魯斯科尼的意大利力量黨、以及五星運動黨。

【01：22】美股三大指數個別發展，道指回吐早段逾百點升幅，暫跌108點或0.3%，報31718點；納指則升100點或0.86%，報11814點；標指升5點，報3942點。

【01：19】蘋果將於下周公布季績，惟遭分析員下調目標價。Wells Fargo把蘋果的目標價從205美元下調至185美元，稱宏觀環境惡化以及外滙影響上升，對短期預估構成風險。摩根士丹利亦將蘋果的目標價下調5美元，至180美元，並預計蘋果Mac和服務業務表現疲軟。

【00：50】國際評級機構惠譽表示，在通貨膨脹加劇、貨幣政策緊縮、戰爭和政治不確定性的情況下，拉美國家的企業債券發行量大幅下降。

【00：32】渣打銀行表示，由於大部分下跌風險已被消化，預計2022年第三季度黃金均價將達到每盎斯1730美元。

【00：28】美股三大指數向上，道指升88點或0.3%，納指升幅擴大至逾1.7%，標指亦升0.9%

【23：56】摩根士丹利：將蘋果（美：AAPL）目標價從185美元下調至180美元

摩根士丹利分析師Katy Huberty將蘋果目標價下調至180美元。她表示，預計Q3業績將略低於市場預期，並接近指引的低端。由於Mac和服務的表現不佳，抵銷iPhone穩健業績，Huberty稱不會對業績進行打壓，而是保持對其的超配評級，因為她認為該股是「在經濟低迷時期追求高質量/最好品種的選擇」。雖然認為蘋果有可能在下一季度的指引中更加謹慎，但Huberty補充說，她認為蘋果是一隻高質量的股票，應在回調時買入。

【23：40】歐股主要指數收盤普遍向下，德國DAX30指數跌0.21%，英國富時100指數跌0.41%，法國CAC40指數跌0.27%。

【23：39】美元兌瑞郎漲幅達0.5%，報0.9727。

【23：10】大眾汽車的軟件部門將首次開始設計芯片，與意法半導體合作，為其跨品牌單一軟件平台開發半導體。這兩家該公司周三表示，根據協議，大眾汽車的Cariad和意法半導體計劃從台積電採購關鍵零部件。

【22：48】阿里巴巴一度漲逾1.4%，刷新即市高位至106.52美元，Bernstein上調對其評級，稱股價存在超過20%的上行空間。

【22：00】道指跌142點，納指升0.1%。

【21：30】道指跌30點，報31796點，納指升4點，報11717點，標指跌4點，報3932點。

【18：16】道指期貨微升28點，納指期貨升0.3%，標指期貨升4點。

【12：19】道指期貨升167點，報31958點；標指期貨升23點，報3960點；納指期貨升73點或0.6%，報12347點。

【10：43】【澳洲加息】澳央行行長：有必要進一步加息遏通脹 疫情期間對經濟提供過多支援

【10：30】【科技股女股神】Cathie Wood首次關閉旗下ETF ARK透明度ETF明日起不再接受創建指令、年初至今累跌逾3成

【08：20】【俄烏衝突】俄羅斯據報周四重啟輸往歐盟天然氣管道之際 歐盟擬將天然氣需求削減15%

【08：05】【TWTR】Twitter起訴馬斯克案 美法院裁定10月開審

【07：50】【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

【07：46】【NFLX業績】Netflix用戶流失97萬遠少於預期、料本季增長100萬 股價盤後升逾7%

==以下7月19日（周二）股市==

強生（Johnson & Johnson）等公司盈利優於預期，投資者憧憬企業季績理想，美股強勁反彈。市場聚焦Netflix於收市後公布的業績。

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道指最多飈769點，收市升754點，報31827點；標指升105點，報3936點；納指漲353點或3.1%，報11713點。Netflix股價反覆上升5.6%，Alphabet及Meta股價分別漲4.5%和5.1%。

美滙指數跌幅縮窄 ， 市場觀望明日歐央行議息結果，為對抗區內嚴重的通脹壓力，據報央行官員正將加息0.5厘納入考慮，較早前放風加息0.25厘更進取，消息刺激歐元兌美元滙價走高，最多升逾1%，報1.0268，美滙則持續回落至106.6水平。

另外，美國證交會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）稱，美中兩國官員在會計守則談判上具建設性，但不確定是否可以達成協議，問題關鍵在於，中國會否讓美國核數師查閱帳項原始數據。

外電引述根斯勒表示，即使兩國就會計守則達成協議，暫時難以估計是否有助超過200間中國企業避免從美國股市除牌的命運。SEC設定2024年為談判限期，如果中國企業無法遵守美國會計審計守則，將被勒令除牌。

美國6月新屋開工按月跌2%至155.9萬戶，低於預期的158萬戶或升2%，前值由154.9萬戶上修至159.1萬戶。美國6月營建許可按月跌0.6%至168.5萬戶，為2021年10月以來新低，但高於預期的165萬戶或跌2.7%，前值為169.5萬戶。

另外，歐元區6月CPI年率终值為8.6%，符合預期及前值的 8.6%，按月升0.8%，符合預期。

即市走勢︰

【21：28】道指升223點，報31296點，納指升1.2%，報11500點，標指升38點，報3869點。

【17：08】道指期貨升95點，納指期貨升0.5%，標指升17點。

【16：28】道指期貨升34點，報31081點；標指期貨升7點，報3841點；納指期貨升21點或0.2%，報11928點。

【16：18】【加密貨幣】以太幣重上1500美元、低位累彈約6成 分析：宏觀逆風未改、短期反彈後須謹慎

【16：12】【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘 歐元兌美元匯價升近1%

【15：54】【下半年展望】法巴：提防三大隱憂 美股仍有下跌空間 料儲局7月加息75點子

【13：45】【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端 市場料或指Neuralink神經科技業務

【13：21】【美國通脹】高盛：市場預期聯儲局會放慢加息步伐仍屬言之尚早 看好未來12個月美股表現

【12：22】道指期貨升9點，報31056點；標指期貨升5點，報3839點；納指期貨升16點或0.1%，報11923點。

【12：06】【芯片大戰】英特爾等多間美國芯片商據報尋求美國政府放鬆對華投資限制

【10：49】【中概股】愛奇藝與抖音達成合作 開啟長短視頻平台合作新模式

【10：35】【字節跳動】TikTok進行全球重組、裁減歐美員工 內部擴張計劃也停止

【10：19】【TWTR】全球首富馬斯克傳計劃反訴Twitter 試圖取消440億美元收購協議

【10：00】【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴

【09：08】【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油企前景 巴郡再斥資逾1億美元增持西方石油、股權至19.4%

【08：32】【AAPL】蘋果據報明年放慢部分部門招聘及減少支出 以應對潛在經濟衰退、股價跌逾2%

【08：01】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債 持有量跌穿一萬億美元、觸12年低

【07：59】【新股IPO】軟銀據報暫停ARM上市計劃 因英國政壇近期動盪

【07：44】【美企業績】IBM警告強美元影響收入 業績勝預期盤後仍跌4%

==以下7月18日（周一）股市==

美滙回落，試穿107關口，高盛（美：GS）業績未如預期差，帶動道指曾升超過300點 ；其後有報道稱蘋果公司計劃放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退，消息拖累美股反覆轉跌，蘋果挫逾2%。

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外電報道，蘋果明年計劃放緩人手招聘及減省開支，拖累股市投資氣氛。道指收市跌215點，報31072點；標指跌32點，報3830點；納指跌92點或0.81%，報11360點。美滙指數跌0.57%，報107.44。

摩根士丹利與高盛策略師擔心，由於美通脹壓力仍高，經濟衰退機會愈來愈大，股市的上漲僅是曇花一現。大摩首席美股策略員威爾遜（Michael Wilson）表示，隨着未來幾季的盈利增速可能急劇下降，勞動力周期風險正在增加，而勞動力周期風險是判斷經濟陷入衰退的唯一重要指標。

高盛首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）相信，聯儲局本月議息會議只會加息0.75厘，原因之一是美國通脹預期緩和，以及天然氣價格回落。

據《華爾街日報》調查顯示，49%受訪經濟師料美國未來12個月步入衰退，比率高過6月的44%及1月時僅18%的水平；約46%經濟師預計聯儲局將過度加息，導致不必要的經濟下滑。

另外為控制開支，高盛計劃放慢招聘，並恢復年度績效評估，裁減員工。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲 歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【21：30】道指升303點，報31591點，納指升1%，報11561點，標指升30點，報3893點。

【20：47】道指期貨升257點或0.83%，納指期貨升0.95%，標指期貨升0.8%。高盛（美：GS）、波音（美：BA）升約4%。

【20：46】【波音BA】達美航空落實訂購100架波音737MAX客機、涉逾千億港元 波音盤前升4%

【20：45】【美股業績】高盛上季少賺48%照勝預期、預告加派息 一文看清美國金融股次季業績表現

【18：10】道指期貨升264點，納指期貨升1.2%，標指期貨升38點。

【16：17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報31481點；標指期貨升33點，報3898點；納指期貨升137點或1.1%，報12144點。

【12：14】道指期貨升81點，報31328點；標指期貨升16點，報3881點；納指期貨升94點或0.8%，報12101點。

【12：05】【歐洲加息】DWS預期歐洲央行周四加息0.25厘 冀央行與市場保持良好溝通

【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

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責任編輯︰梁浩碩

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