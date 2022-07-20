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【美股期貨】道指期貨微升28點　納指期貨升0.3%（不斷更新）

股市 18:29 2022/07/20

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美股動態不斷更新

英國通脹續創40年高，英國6月消費物價指數（CPI）按年進9.4%，略高於預期的9.3%，市場預期英倫銀行加息更進取，開始押注8月加息50點子。市場觀望周四歐央行議息結果，德意志銀行經濟學家Mark Wall稱，如果歐洲央行偏離指引並在周四加息50個基點，這將證明其確實處於依賴數據的模式中。

美股隔晚強勁反彈後，美股期貨周三續向上，道指期貨微升28點，納指期貨升0.3%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、6月二手樓銷售數據。Tesla將於盤後公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【18：16】道指期貨微升28點，納指期貨升0.3%，標指期貨升4點。

【12：19】道指期貨升167點，報31958點；標指期貨升23點，報3960點；納指期貨升73點或0.6%，報12347點。

【10：43】【澳洲加息】澳央行行長：有必要進一步加息遏通脹　疫情期間對經濟提供過多支援

【10：30】【科技股女股神】Cathie Wood首次關閉旗下ETF　ARK透明度ETF明日起不再接受創建指令、年初至今累跌逾3成

【08：20】【俄烏衝突】俄羅斯據報周四重啟輸往歐盟天然氣管道之際　歐盟擬將天然氣需求削減15%

【08：05】【TWTR】Twitter起訴馬斯克案　美法院裁定10月開審

【07：50】【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

【07：46】【NFLX業績】Netflix用戶流失97萬遠少於預期、料本季增長100萬　股價盤後升逾7%

【開市追揸沽】內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？

==以下7月19日（周二）股市==

強生（Johnson & Johnson）等公司盈利優於預期，投資者憧憬企業季績理想，美股強勁反彈。市場聚焦Netflix於收市後公布的業績。

即睇美股收市：

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道指最多飈769點，收市升754點，報31827點；標指升105點，報3936點；納指漲353點或3.1%，報11713點。Netflix股價反覆上升5.6%，Alphabet及Meta股價分別漲4.5%和5.1%。

美滙指數跌幅縮窄 ， 市場觀望明日歐央行議息結果，為對抗區內嚴重的通脹壓力，據報央行官員正將加息0.5厘納入考慮，較早前放風加息0.25厘更進取，消息刺激歐元兌美元滙價走高，最多升逾1%，報1.0268，美滙則持續回落至106.6水平。

另外，美國證交會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）稱，美中兩國官員在會計守則談判上具建設性，但不確定是否可以達成協議，問題關鍵在於，中國會否讓美國核數師查閱帳項原始數據。

外電引述根斯勒表示，即使兩國就會計守則達成協議，暫時難以估計是否有助超過200間中國企業避免從美國股市除牌的命運。SEC設定2024年為談判限期，如果中國企業無法遵守美國會計審計守則，將被勒令除牌。

美國6月新屋開工按月跌2%至155.9萬戶，低於預期的158萬戶或升2%，前值由154.9萬戶上修至159.1萬戶。美國6月營建許可按月跌0.6%至168.5萬戶，為2021年10月以來新低，但高於預期的165萬戶或跌2.7%，前值為169.5萬戶。

另外，歐元區6月CPI年率终值為8.6%，符合預期及前值的　8.6%，按月升0.8%，符合預期。

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即市走勢︰

【21：28】道指升223點，報31296點，納指升1.2%，報11500點，標指升38點，報3869點。

【17：08】道指期貨升95點，納指期貨升0.5%，標指升17點。

【16：28】道指期貨升34點，報31081點；標指期貨升7點，報3841點；納指期貨升21點或0.2%，報11928點。

【16：18】【加密貨幣】以太幣重上1500美元、低位累彈約6成　分析：宏觀逆風未改、短期反彈後須謹慎

【16：12】【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘　歐元兌美元匯價升近1%

【15：54】【下半年展望】法巴：提防三大隱憂　美股仍有下跌空間　料儲局7月加息75點子

【13：45】【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務

【13：21】【美國通脹】高盛：市場預期聯儲局會放慢加息步伐仍屬言之尚早　看好未來12個月美股表現

【12：22】道指期貨升9點，報31056點；標指期貨升5點，報3839點；納指期貨升16點或0.1%，報11923點。

【12：06】【芯片大戰】英特爾等多間美國芯片商據報尋求美國政府放鬆對華投資限制

【10：49】【中概股】愛奇藝與抖音達成合作　開啟長短視頻平台合作新模式

【10：35】【字節跳動】TikTok進行全球重組、裁減歐美員工　內部擴張計劃也停止

【10：19】【TWTR】全球首富馬斯克傳計劃反訴Twitter　試圖取消440億美元收購協議

【10：00】【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴

【09：08】【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油企前景　巴郡再斥資逾1億美元增持西方石油、股權至19.4%

【08：32】【AAPL】蘋果據報明年放慢部分部門招聘及減少支出　以應對潛在經濟衰退、股價跌逾2%

【08：01】【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有量跌穿一萬億美元、觸12年低

【07：59】【新股IPO】軟銀據報暫停ARM上市計劃　因英國政壇近期動盪

【07：44】【美企業績】IBM警告強美元影響收入　業績勝預期盤後仍跌4%

==以下7月18日（周一）股市==

美滙回落，試穿107關口，高盛（美：GS）業績未如預期差，帶動道指曾升超過300點 ；其後有報道稱蘋果公司計劃放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退，消息拖累美股反覆轉跌，蘋果挫逾2%。

即睇美股收市：

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外電報道，蘋果明年計劃放緩人手招聘及減省開支，拖累股市投資氣氛。道指收市跌215點，報31072點；標指跌32點，報3830點；納指跌92點或0.81%，報11360點。美滙指數跌0.57%，報107.44。

摩根士丹利與高盛策略師擔心，由於美通脹壓力仍高，經濟衰退機會愈來愈大，股市的上漲僅是曇花一現。大摩首席美股策略員威爾遜（Michael Wilson）表示，隨着未來幾季的盈利增速可能急劇下降，勞動力周期風險正在增加，而勞動力周期風險是判斷經濟陷入衰退的唯一重要指標。

高盛首席經濟師哈哲思（Jan Hatzius）相信，聯儲局本月議息會議只會加息0.75厘，原因之一是美國通脹預期緩和，以及天然氣價格回落。

據《華爾街日報》調查顯示，49%受訪經濟師料美國未來12個月步入衰退，比率高過6月的44%及1月時僅18%的水平；約46%經濟師預計聯儲局將過度加息，導致不必要的經濟下滑。

另外為控制開支，高盛計劃放慢招聘，並恢復年度績效評估，裁減員工。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【21：30】道指升303點，報31591點，納指升1%，報11561點，標指升30點，報3893點。

【20：47】道指期貨升257點或0.83%，納指期貨升0.95%，標指期貨升0.8%。高盛（美：GS）、波音（美：BA）升約4%。

【20：46】【波音BA】達美航空落實訂購100架波音737MAX客機、涉逾千億港元　波音盤前升4%

【20：45】【美股業績】高盛上季少賺48%照勝預期、預告加派息　一文看清美國金融股次季業績表現

【18：10】道指期貨升264點，納指期貨升1.2%，標指期貨升38點。

【16：17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報31481點；標指期貨升33點，報3898點；納指期貨升137點或1.1%，報12144點。

【12：14】道指期貨升81點，報31328點；標指期貨升16點，報3881點；納指期貨升94點或0.8%，報12101點。

【12：05】【歐洲加息】DWS預期歐洲央行周四加息0.25厘　冀央行與市場保持良好溝通

【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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