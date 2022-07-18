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【美股期貨】道指期貨升234點　納指期貨升1.1%（不斷更新）

股市 16:31 2022/07/18

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美股動態不斷更新

美股上周五強勁反彈後，美股期貨周一續向上，其中道指期貨升234點，納指期貨升137點或1.1%。美國今日將會公布7月NAHB房產市場指數。至於本周焦點將落於美銀、高盛、Netflix、Tesla及Twitter的業績。另外，歐央行將於周四議息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】Tesla、Netflix業績來襲　歐央行周四議息料加息0.25厘（附重點數據表）

即市走勢︰

【16：17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報31481點；標指期貨升33點，報3898點；納指期貨升137點或1.1%，報12144點。

【12：14】道指期貨升81點，報31328點；標指期貨升16點，報3881點；納指期貨升94點或0.8%，報12101點。

【12：05】【歐洲加息】DWS預期歐洲央行周四加息0.25厘　冀央行與市場保持良好溝通

【07：59】【波音BA】波音據報將接獲達美、漢莎航空1170億元訂單　787夢幻機一年內交付

【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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