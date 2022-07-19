【美股收市】憂經濟衰退巨企放慢招聘 道指倒跌215點 蘋果挫逾2%

美滙回落，試穿107關口，高盛（美：GS）業績未如預期差，帶動道指曾升超過300點 ; 其後有報道稱蘋果公司計劃放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退，消息拖累美股反覆轉跌，蘋果挫逾2%。

外電報道，蘋果明年計劃放緩人手招聘及減省開支，拖累股市投資氣氛。道指收市跌215點，報31072點；標指跌32點，報3830點；納指跌92點或0.81%，報11360點。美滙指數跌0.57%，報107.44。

摩根士丹利與高盛策略師擔心，由於美通脹壓力仍高，經濟衰退機會愈來愈大，股市的上漲僅是曇花一現。大摩首席美股策略員威爾遜(Michael Wilson)表示，隨着未來幾季的盈利增速可能急劇下降，勞動力周期風險正在增加，而勞動力周期風險是判斷經濟陷入衰退的唯一重要指標。

高盛首席經濟師哈哲思(Jan Hatzius)相信，聯儲局本月議息會議只會加息0.75厘，原因之一是美國通脹預期緩和，以及天然氣價格回落。

據《華爾街日報》調查顯示，49%受訪經濟師料美國未來12個月步入衰退，比率高過6月的44%及1月時僅18%的水平；約46%經濟師預計聯儲局將過度加息，導致不必要的經濟下滑。

另外為控制開支，高盛計劃放慢招聘，並恢復年度績效評估，裁減員工。

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即市走勢︰

【21：30】道指升303點，報31591點，納指升1%，報11561點，標指升30點，報3893點。

【20：47】道指期貨升257點或0.83%，納指期貨升0.95%，標指期貨升0.8%。高盛（美：GS）、波音（美：BA）升約4%。

【20：46】【波音BA】達美航空落實訂購100架波音737MAX客機、涉逾千億港元 波音盤前升4%

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【18：10】道指期貨升264點，納指期貨升1.2%，標指期貨升38點。

【16：17】美股期貨升幅擴大，道指期貨升234點，報31481點；標指期貨升33點，報3898點；納指期貨升137點或1.1%，報12144點。

【12：14】道指期貨升81點，報31328點；標指期貨升16點，報3881點；納指期貨升94點或0.8%，報12101點。

【12：05】【歐洲加息】DWS預期歐洲央行周四加息0.25厘 冀央行與市場保持良好溝通

【07：30】美股上周五強勁反彈。美國公布6月零售銷售增1%，超預期的0.9%，7月密歇根大學消費者信心指數報51.1，超預期，消費零售數據佳，減低經濟衰退的憂慮，而進口物價指數僅升0.2%，通脹憂慮亦降溫；加上花旗業績佳，道指收市飆658點或2.15%，報31288點；納指升201點或1.79%，報11452點；標指升72點或1.92%，報3863點 ； 歐股收市升1.79% 。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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