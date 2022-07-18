  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】中國據報成立新國有集團　控制鐵礦石進口

股市 12:21 2022/07/18

分享：

分享：

【中國經濟】中國據報成立新國有集團　控制鐵礦石進口

據外電報道，中國即將成立一家新的國有集團，該集團負責控制中國所有的煉鋼原料進口，並希望加強對國內發展所需資源的控制。

內媒財新網早前報道，擔任中鋁集團 （02600） 董事長僅三年的姚林突然離任。消息人士表示，姚林將領導上述國有集團。

報道指，長期以來，中國領導人一直對中國依賴少數幾家國際資源企業的情況耿耿於懷，他們認為，將所有煉鋼原料的採購歸入一個國有實體之下，將使中國對全球市場大宗商品價格擁有更大的影響力。

報道又指，這家計劃成立的新公司是中國政府一項長期戰略的一部分，該戰略於今年1月首次宣布，被稱為「基石計劃」，旨在使中國在其認為日益惡劣的國際環境中，在主要資源和能源供應方面更加自力更生。鋼鐵對於中國的發展及其不斷壯大的軍事實力至關重要，因為建造鐵路、摩天大樓、軍艦、導彈等等都要用到鋼鐵。

今年上半年，中國進口了5.3575億噸鐵礦石，比上年同期下降了4.4%。中國的鋼鐵產量佔全球總產量的一半以上，但用於煉鋼的鐵礦石有80%需要進口，其中約60%來自澳洲，20%來自巴西。今年上半年，中國進口5.3575億噸鐵礦石，按年下降4.4%。

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【異動股｜煤炭】中國據指擬取消澳洲煤炭進口禁令　兗煤澳大利亞急升9%

【美股焦點】耶倫：對俄羅斯實施石油價格上限　是有效遏制通脹工具之一

【中國經濟】法外貿銀行：中央將重新調整今年經濟增長目標　三大風險值得關注

國防 地緣政治 外交 軍艦 能源供應 商品 軍事

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】 金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞（立即收看）

下一篇文章

【新股IPO】中國石墨2237首掛升逾兩倍變「蚊股」　一手帳面暫賺6850元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款