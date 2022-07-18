▲ 【中國經濟】中國據報成立新國有集團 控制鐵礦石進口

據外電報道，中國即將成立一家新的國有集團，該集團負責控制中國所有的煉鋼原料進口，並希望加強對國內發展所需資源的控制。

內媒財新網早前報道，擔任中鋁集團 （02600） 董事長僅三年的姚林突然離任。消息人士表示，姚林將領導上述國有集團。

報道指，長期以來，中國領導人一直對中國依賴少數幾家國際資源企業的情況耿耿於懷，他們認為，將所有煉鋼原料的採購歸入一個國有實體之下，將使中國對全球市場大宗商品價格擁有更大的影響力。

報道又指，這家計劃成立的新公司是中國政府一項長期戰略的一部分，該戰略於今年1月首次宣布，被稱為「基石計劃」，旨在使中國在其認為日益惡劣的國際環境中，在主要資源和能源供應方面更加自力更生。鋼鐵對於中國的發展及其不斷壯大的軍事實力至關重要，因為建造鐵路、摩天大樓、軍艦、導彈等等都要用到鋼鐵。

今年上半年，中國進口了5.3575億噸鐵礦石，比上年同期下降了4.4%。中國的鋼鐵產量佔全球總產量的一半以上，但用於煉鋼的鐵礦石有80%需要進口，其中約60%來自澳洲，20%來自巴西。今年上半年，中國進口5.3575億噸鐵礦石，按年下降4.4%。

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