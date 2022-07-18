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【食品安全】英國馬莎移除「最佳食用日期」標籤　只讓店員用電腦條碼檢查

商業 12:41 2022/07/18

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英國馬莎（Marks & Spencer，M&S）宣佈，旗下超市將移除300款蔬果的「最佳食用日期」（Best Before）標籤。（法新社圖片）

英國馬莎（Marks & Spencer，M&S）宣佈，旗下超市將移除300款蔬果的「最佳食用日期」（Best Before）標籤，改為用電腦條碼的形式讓店員檢查食物的新鮮度和質素，以減低食物浪費。

【電動車】馬斯克回應網民　車價可減若通脹放緩

這項計劃將於本週推出，措施將影響該企超市85%的新鮮農產品供應。馬莎曾承諾於2030年前把其食物浪費減至一半，作為公司可持續發展藍圖的一部分。

事實上，「最佳食用日期」（Best before）標籤與「此日期前食用」（Use By）兩者意思不同，前者通常反映食品外觀，可確保食物味道最佳，與食物安全無直接關係，而後者則表明安全風險。

食物浪費達450萬噸

慈善機構 Waste & Resources Action Programme的發言人表示，對此項措施歡迎。並反映，英國有7成食物浪費源自普通家庭，總數每年達450萬噸。發言人更呼籲，希望有更多超市加入移除「最佳食用日期」標籤的行列，讓消費者自行判斷食品質素。

早於2018年，Tesco已率先把超過100款蔬果的最佳食用日期標籤除下，而今年1月，Morrisons亦移除旗下成牛奶產品的「此日期前食用」（Use By）標籤，鼓勵顧客以「嗅覺探測」方式（Sniff Test）決定牛奶是否仍適合飲用；Co-op其後亦在4月以相同方式處理自家品牌的乳酪。

【航空復甦】達美承認航班混亂　人手回復逾9成半

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責任編輯：李智美

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