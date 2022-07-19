  • 30°C
香港時間 : 2022719日 (二) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股買賣策略│人氣港股股價表現及買賣策略一覽　商湯（00020）股價再破底低見2.11元

股市 07:15 2022/07/19

分享：

分享：

港股上日造好，恒生指數全日升548點，升幅2.7%，收報20846點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 成為上日三大人氣熱搜股，速睇十大人氣股股價表現及買賣策略↓↓

股票 收市價  變動／變幅 每手入場費  買賣策略
阿里巴巴 （09988） 103.9元 1.7元／1.66% 10,390元 按此
騰訊 （00700） 332.6元 7.6元／2.34% 33,260元 按此
美團 （03690） 189.7元 10.5元／5.86% 18,970元 按此
長城汽車 （02333） 13.74元 0.92元／7.18% 6,870元 按此
滙豐 （00005） 49.15元 1.45元／3.04% 19,660元 按此
中移動 （00941） 49.9元 0.95元／1.94% 24,950元 按此
建設銀行​​​​​​​​​​​​​​ （00939） 5.05元 0.15元／3.06% 5,050元 按此
商湯​​​​​​​​​​​​​​ （00020） 2.14元 （0.02元／0.93%） 2,140元 按此
比亞迪​​​​​​​​​​​​​​ （01211） 293.8元 （0.4元／0.14%） 146,900元 按此
港交所​​​​​​​​​​​​​​ （00388） 355.8元 3.8元／1.08% 35,580元 按此

#買賣單位為港元；（）為虧損

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

 

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

欄名 : ET人氣股

碧桂園（02007） 恒生指數 物業管理股 中國海外 碧桂園服務（06098） 港股

上一篇文章

【美企業績】IBM警告強美元影響收入　業績勝預期盤後仍跌4%

下一篇文章

【ET開市直擊】港股能否收復兩萬一？Tesla周三業績前瞻速睇（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【港元滙價】金管局今晨接81億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1909億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接81億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1909億（不斷更新）
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
【美股收市】憂經濟衰退巨企放慢招聘 道指倒跌215點 蘋果挫逾2%
【美股收市】憂經濟衰退巨企放慢招聘 道指倒跌215點 蘋果挫逾2%
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款