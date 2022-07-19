港股買賣策略│人氣港股股價表現及買賣策略一覽　商湯（00020）股價再破底低見2.11元

上一篇文章
【美企業績】IBM警告強美元影響收入 業績勝預期盤後仍跌4%
港股上日造好，恒生指數全日升548點，升幅2.7%，收報20846點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 成為上日三大人氣熱搜股，速睇十大人氣股股價表現及買賣策略↓↓
|股票
|收市價
|變動／變幅
|每手入場費
|買賣策略
|阿里巴巴 （09988）
|103.9元
|1.7元／1.66%
|10,390元
|按此
|騰訊 （00700）
|332.6元
|7.6元／2.34%
|33,260元
|按此
|美團 （03690）
|189.7元
|10.5元／5.86%
|18,970元
|按此
|長城汽車 （02333）
|13.74元
|0.92元／7.18%
|6,870元
|按此
|滙豐 （00005）
|49.15元
|1.45元／3.04%
|19,660元
|按此
|中移動 （00941）
|49.9元
|0.95元／1.94%
|24,950元
|按此
|建設銀行 （00939）
|5.05元
|0.15元／3.06%
|5,050元
|按此
|商湯 （00020）
|2.14元
|（0.02元／0.93%）
|2,140元
|按此
|比亞迪 （01211）
|293.8元
|（0.4元／0.14%）
|146,900元
|按此
|港交所 （00388）
|355.8元
|3.8元／1.08%
|35,580元
|按此
#買賣單位為港元；（）為虧損
#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#
欄名 : ET人氣股