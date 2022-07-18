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JLo與賓艾佛力賭城低調結婚 20年情修成正果

環球社會熱點 11:48 2022/07/18

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美國樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與男星賓艾佛力（Ben Affleck）舊情復熾，早前再度訂婚。珍妮花露柏絲周日（17日）宣布兩人已在美國拉斯維加斯低調完婚，形容愛是恆久忍耐，雙方延續20年的愛情終於開花結果。

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珍妮花露柏絲周日在官方網站宣布喜訊，親證她與賓艾佛力上周六（16日）於拉斯維加斯結婚。兩人在5名子女見證下，凌晨在當地一間教堂舉行簡單婚禮。珍妮花露柏絲形容結婚當日是生命中最美好的時刻，又指愛是恆久忍耐、美麗及寬容的。

珍妮花露柏絲亦感激現時擁有的一切，期待與5名子女組成新家庭。外媒查閱結婚註冊紀錄，文件顯示珍妮花露柏絲以Jennifer Affleck署名，代表她婚後將跟隨夫姓。

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為烏克蘭美女難民拋妻棄女 英男出歌唱前女友「雙面人」 【下一頁】

52歲的珍妮花露柏絲與49歲的賓艾佛力早於2002年首度拍拖，同年首度宣布訂婚。兩人翌年表示因媒體過度關注動向，決定推遲婚禮。珍妮花露柏絲2004年初決定取消訂婚，並與Marc Anthony結婚，兩人育有一對龍鳳胎，其後離婚。

至於賓艾佛力2005年與Jennifer Garner結婚，兩人有3名子女，惜於2018年離婚。

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責任編輯：郭麗明

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