【下半年展望】渣打：料中國今年第三及第四季GDP按年升5.3%及5.9%

▲ 【下半年展望】渣打：料中國第三及第四季GDP按年升5.3%及5.9%

渣打 （02888） 發布下半年中國經濟展望，維持今年全年GDP增長預測為4.1%，當中第三季及第四季中國GDP增長料按年增5.3%及5.9%，並不會再下調利率，而在中國二十大前內地經濟將受惠於刺激措施及防疫政策放寬而有所復甦。

該行亦預計內地在2023年底前，中期借貸便利（MLF）及存款準備金率（RRR）維持不變。該行認為，隨着中國通脹回升及下半年經濟復甦，人行再用存款準備金率作為工具向市場定期注入資金的空間有限，預計人行有可能增加利用再貸款工具及存款利息改革，調整未來信貸增長及企業借貸成本。

渣打預料下半年即使中國的防疫政策有所放鬆，消費開支只會平穩復甦，而非急速反彈。同時，市場對內房信心及不願負擔更多債務的情緒很有機會打擊消費開支復甦。在樓價下跌及發展商違約風險下，內地房屋需求持續疲弱。因此，認為房地產市場的逆風依然強勁，預料未來數月因政府提供支持，促使基建投資將錄10%至15%的按年增長。

就業方面，中國年青人失業率於6月升至19.3%創歷史新高，該行料逾1000萬畢業生進入就業市場後，7月至8月期間將進一步令年輕勞動力市場受壓。

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【下半年展望】貝萊德智庫：聯儲局未來或在經濟增長及通脹上作出平衡 宜多作防守性部署

【下半年展望】法興：全球正面對三大風險 中國通脹偏低或吸引資金流入中資股、籲「增持」

【下半年展望】宏利投資管理：商品價格升勢放緩 料企業第三季毛利率有明顯改善