【蘋果動向】彭博：料兩款新MacBook Pro今秋推出　包括M2 Pro及M2 Max版

▲ 據《彭博社》記者Mark Gurman在其專欄中表示，蘋果的內部目標是在今年秋季至明年春季，推出新的M2 Pro及M2 Max MacBook Pro。

蘋果（Apple）在今年WWDC發表M2版MacBook Pro及MacBook Air後，或再有新Macbook產品推出。據《彭博社》記者Mark Gurman在其專欄中表示，蘋果的內部目標是在今年秋季至明年春季，推出新的M2 Pro及M2 Max MacBook Pro。

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Gurman表示，配備M2版的14吋及16吋MacBook Pro已經生產中，預計會採用M2 Pro和 M2 Max處理器。他認為，M2 Pro和M2 Max Mac在圖像處理能力方面將有所提升，對於需要虛理影片剪接、編碼等工作的專業用戶來說更加方便。

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至於兩款產品的推出時間，Gurman估計，M2 Pro和M2 Max MacBook Pro可能會在 2022年秋季至2023年春季之間推出；但由於供應鏈持續受到影響，現時難以預測產品推出的確實日子。

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責任編輯：廖淑瑩

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