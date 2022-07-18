  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞信料國泰航空293未來有4大利好因素、今年載路量可回復疫情前10%　調升評級及目標價

股市 11:39 2022/07/18

分享：

分享：

【大行報告】瑞信料國泰航空293未來有4大利好因素、今年載路量可回復疫情前10%　調升評級及目標價

國泰航空 （00293） 6月份載客量按年及按月均有強勁增長，瑞信表示，國泰航空6月份收入乘客千米數按年上320.2%，回復至相當於2019年8.3%水平，較5月的2.9%明顯改善，也是疫情以來最強勁的月度升彈，同時以可用座位千米數計算的運力改善至10.7%，與去年下半年的11%相若，相信今年下半年經營現金可重復正數。

國泰航空6月載客量按年增2.7倍【下一頁】

瑞信指，國泰航空逐步進入復甦之路，相信今年載客量可回復至疫情前10%水平，但受現有防疫措施限制，全年難以超越25%，預期2023年上半年載客量回復至60%，明年下半年可回復到80%，2024年大致回復正常化。

瑞信調高國泰航空2022至2024年每股盈利預測3%至5%

該行稱，國泰航空有4大利好因素：（1）入境旅客檢疫隔離時間縮短，特別是機組人員；（2）自熔斷機制取消後，更多航班及航空網絡重啟；（3）快測及健康碼有助進一步放寬防疫措施；（4）下半年料重拾盈利增長。

瑞信將國泰航空評級由「中性」調高至「跑贏大市」，目標價升31%至10.5元，以反映需求強勁及重開遞邊境的可見度提高。該行相信，國泰航空經營前景會持續改善，並續嚴控成本，因此降低全年虧損預測，同時調高國泰航空2022至2024年每股盈利預測3%至5%。

航空相關文章       

相關文章：【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高

相關文章：【大行報告】大和資本：第三季檢疫隔離措施或放寬至「5+2」　升國泰航空目標價16%

相關文章：【第三跑道】國泰航空完成首班香港機場三跑道商業航班　機管局今起編排航班熟習新跑道

港股 個股分析 疫情 防疫措施 健康碼 航空 大行報告 國泰航空 目標價 每股盈利

上一篇文章

【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code）

下一篇文章

【盈警】中國龍工發盈警、股價急瀉12%　料上半年純利減少最多92%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款