▲ 【大行報告】瑞信料國泰航空293未來有4大利好因素、今年載路量可回復疫情前10% 調升評級及目標價

國泰航空 （00293） 6月份載客量按年及按月均有強勁增長，瑞信表示，國泰航空6月份收入乘客千米數按年上320.2%，回復至相當於2019年8.3%水平，較5月的2.9%明顯改善，也是疫情以來最強勁的月度升彈，同時以可用座位千米數計算的運力改善至10.7%，與去年下半年的11%相若，相信今年下半年經營現金可重復正數。

瑞信指，國泰航空逐步進入復甦之路，相信今年載客量可回復至疫情前10%水平，但受現有防疫措施限制，全年難以超越25%，預期2023年上半年載客量回復至60%，明年下半年可回復到80%，2024年大致回復正常化。

瑞信調高國泰航空2022至2024年每股盈利預測3%至5%

該行稱，國泰航空有4大利好因素：（1）入境旅客檢疫隔離時間縮短，特別是機組人員；（2）自熔斷機制取消後，更多航班及航空網絡重啟；（3）快測及健康碼有助進一步放寬防疫措施；（4）下半年料重拾盈利增長。

瑞信將國泰航空評級由「中性」調高至「跑贏大市」，目標價升31%至10.5元，以反映需求強勁及重開遞邊境的可見度提高。該行相信，國泰航空經營前景會持續改善，並續嚴控成本，因此降低全年虧損預測，同時調高國泰航空2022至2024年每股盈利預測3%至5%。

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