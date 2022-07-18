【消費情報】7-Eleven首度聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing 獨家推出4款限量版「為食杯」

7-Eleven將首次與本地人氣插畫家兼Plastic Thing主理人葉欣聯乘，獨家推出一套4款「為食杯」系列。由習慣邊吃邊減肥的「為食妹」擔任主角，更帶來了香港著名IG美女「女神」、本地宅男代表「光頭仔」與為⾷妹的愛⽝「Puffy」。由7月20日早上7時起，可以到7-Eleven分店儲印花或以yuu積分隨機換購「為食杯」。數量有限，換完即止。

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本地人氣插畫師葉欣筆下角色「為食妹」憑日常生活詼諧逗趣插畫，已於短短幾年間在Facebook及Instagram上坐擁超過40萬粉絲，深入民心。今次插畫師葉欣為7-Eleven親自設計了一系列4款、充滿夏日色彩的「為食杯」。而每款杯身印有不同造型的為食妹貪吃模樣，配上各個為食場景：「菠蘿」的海、班戟工場、日本富士山甜品樂園或水蜜桃市集，可愛至極，令你今個夏天胃口大開。

「為食杯」容量約450ml，杯身採用Borosilicate玻璃，耐冷耐熱兼通透度十足，加上附有手柄， 將食品加熱方便拿取後亦不會燙手。每款附有杯蓋及匙羹，杯連蓋更可放入微波爐加熱，非常方便。 此外，為食杯既可作早餐，亦可作甜品杯，於炎炎夏日品嚐凍冰冰的雪糕或沙冰、乳酪配麥片、DIY製作啫喱或木糠布甸、Tiramisu或慕絲杯等各種甜點，別有一番滋味，打卡一流。

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印花派發詳情

由2022年7月20日早上7時起至8月16日，顧客於7-Eleven分店購物滿20元即可享印花1個。其後每10元可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情

由2022年7月20日早上7時起至8月19日，儲齊6張印花加46元，即可隨機換購「為食杯」1個。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠

由2022年7月20日早上7時起至7月21日（限時2天），yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加 38元，即可隨機換購「為食杯」1個 換購方法：於yuu應用程式內以6,000yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加38元即可隨機換購「為食杯」1個 兌換日期：2022年7月20日早上7時至7月26日

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責任編輯：嚴浩文