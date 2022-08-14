【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴、重點關注擴容進度（附名單）

▲ 恒指季檢結果8.19出爐 中金預測11隻潛在藍籌新貴 料商湯即將納滬港通

恒指季檢結果周五（8月19日）出爐，恒指擴容進度繼續成為關注點。中金上月中旬發布港股通與恒指半年度調整預覽，估計11隻港股有機會成為藍籌新貴，包括百度 （09888） 、快手 （01024） 及京東健康 （06618） 等。

中金估計，百度、快手、京東健康、翰森製藥 （03692） 、華潤燃氣 （01193） 、海爾智家 （06690） 、中國飛鶴 （06186） 、中國燃氣 （00384） 、金蝶國際 （00268） 、金斯瑞生物科技 （01548） 和紫金礦業 （2899） 等有可能成為被納入恒指的潛在候選者。

中金：指數諮詢委員或有其他非量化因素

不過中金強調，過去歷史結果可能與上述簡單基於排位的篩選存在較大出入，例如百度、快手、京東健康等在過去幾次的預測中都排在前列，但最終都未能被納入，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，如行業和上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。

目前恒指成分股為69隻，中金稱，如果恒指依然遵循2022年中達到80隻的擴容目標，則意味著此次調整將一次性增加11隻，因而此次是否會大幅擴容值得關注。

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