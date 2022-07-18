  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (一) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指季檢】恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴　料商湯即將納滬港通（附名單）

股市 11:20 2022/07/18

分享：

分享：

恒指季檢結果8.19出爐　中金預測11隻潛在藍籌新貴　料商湯即將納滬港通

恒指季檢結果下月19日出爐，中金發布港股通與恒指半年度調整預覽，估計11隻港股有機會成為藍籌新貴，包括百度 （09888） 、快手 （01024） 及京東健康 （06618） 等。中金又提到，商湯 （00020） 今年8月滿足納入滬港通所需的額外上市6個月和20個交易日條件，預計將屆時獲得納入。

中金估計，百度、快手、京東健康、翰森製藥 （03692） 、華潤燃氣 （01193） 、海爾智家 （06690） 、中國飛鶴 （06186） 、中國燃氣 （00384） 、金蝶國際 （00268） 、金斯瑞生物科技 （01548） 和紫金礦業 （2899） 等有可能成為被納入恒指的潛在候選者。

中金：指數諮詢委員或有其他非量化因素 

不過中金強調，過去歷史結果可能與上述簡單基於排位的篩選存在較大出入，例如百度、快手、京東健康等在過去幾次的預測中都排在前列，但最終都未能被納入，主要可能是一些作為指數諮詢委員決策依據的因素，如行業和上市地代表性等並無詳細說明或量化依據，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。

目前恒指成分股為69隻，中金稱，如果恒指依然遵循2022年中達到80隻的擴容目標，則意味著此次調整將一次性增加11隻，因而此次是否會大幅擴容值得關注。

相關文章：

【恒指季檢】恒指公司8月19日公佈季檢結果　變動將於9月5日生效

【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億

【恒指季檢】東方海外最強成長　1年市值由300億直衝1600億入埋恒指

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

大行報告 港股 美股 百度集團—SW（09888） 京東（美：JD） 快手—W（01024） 京東健康（06618） 海爾智家（06690） 京東集團—SW（09618） 中國飛鶴（06186）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【HSBC滙豐】據報滙豐為反擊平保分拆建議　將加快退出非核心市場、並部署投放更多資本在亞洲市場　股價升逾1%
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【小米1810】小米因維修問題被意大利罰款320萬歐元　小米：正評估背後原因
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
【日圓滙價】日圓跌至139水平　每百日圓兌港元低見5.63關　財務大臣：必要時干預（不斷更新）
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【油價走勢】拜登宣稱沙地將增加石油供應 沙地：須OPEC+內決定
【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【百萬圓桌】本港MDRT會員按年減逾四成至8741人　仍屬全球第三多（附全球保險公司及市場排名）
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
【美國加息】利率期貨萬億元巨單震撼市場　兩分鐘即押注　賭7月加息0.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款